Begegnung mit Walen Highlight der Hochzeitsreise

Ende Oktober will er wieder nach Nepal reisen, da jetzt alle 15 Schulen dieser Hilfsorganisation nach dem verheerenden Erdbeben 2015 nunmehr weitgehend wiederaufgebaut seien. Eine davon trägt seinen Namen und den seiner Ex-Frau Gerlinde Kaltenbrunner, ebenfalls Extrembergsteigerin. Um den Aufbau verdient gemacht, hatten sich auch viele Spender aus dem Bühler Raum.

Mit spannenden Geschichten, spektakulären Bildern und atemberaubend schönen Filmsequenzen nahm Dujmovits sein Publikum auf den südlichsten Erdteil mit und sparte dabei die Folgen des Klimawandels nicht aus. Tino Rettig vom Veranstalter Partnerkomitee Bühlertal - Faverges wollte bereits bei der Begrüßung den Vortrag auch als Appell an alle im Saal verstanden wissen, die Natur- und Lebensräume zu erhalten. Mit seinen Bildern lenkte Dujmovits den Blick auch auf die weltweiten Gefahren durch Erderwärmung und Eisschmelze. Er selbst hat sieben Expeditionen in die Antarktis unternommen, die im vergangenen Winter soll jetzt die letzte gewesen sein. Gerade die letzte Expedition habe ihm den enormen Temperaturanstieg in der Antarktis vor Augen geführt. "Mein CO 2 -Fußabdruck ist so groß, dass ich nicht noch einmal in die Antarktis reisen möchte." Jeder sei für sich selbst verantwortlich so der 57-Jährige, "wir müssen etwas tun.". Er erklärte, sich an einem Murg-Wasserkraftwerk und einer Bürgersolaranlage in Gernsbach zu beteiligen. Sein Wohnhaus beheizt er mit Pellets, um CO 2 kompensieren zu können.

Bevor er auf sein jüngste Unternehmen zu sprechen kam, nahm er die Besucher auf den Mount Vinson mit - den höchsten Punkt der Antarktis, den er insgesamt viermal bestieg. In dessen Bergwelt sei man heute längst nicht mehr so einsam unterwegs wie noch vor 25 Jahren. Ein Raunen ging durch den Saal, als auf der Leinwand sich die steilen, mächtigen Granittürme im Queen Maud Land erhoben.

Zuletzt "ebneten" er und seine Frau Nancy Hansen einer internationalen Expedition den Weg auf ein Eisplateau der antarktischen Halbinsel. Die Zwischenzeit nach dem Auf- und vor dem Abstieg nutzen beide für Ski- und Klettertouren, aber auch, um sich mit Kajaks der Tierwelt zu nähern: Pinguine, Robben, Seelöwen, Seeleoparden. "Die Begegnung mit Walen war das Highlight unserer Hochzeitsreise." Hansen und er hatten sich kurz zuvor auf dem Bühler Standesamt das Ja-Wort gegeben.