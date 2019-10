Zitterpartie für Schlittschuhläufer Schwarzwaldhochstraße/ Bühlertal (gero/jo) - Die Hiobsbotschaft traf Axel Sator wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Eventmanager betreibt seit 2007 die Kunsteisbahn Wiedenfelsen. Als er dieser Tage zu Instandsetzungsmaßnahmen auf seiner Anlage wollte, war in Höhe des ehemaligen Wiedenfelsen-Hotels erstmal Schluss. Es gibt dort derzeit keine Straße mehr. Nur eine große Baustelle auf der L83 (Sandstraße). Die Zeit aber drängt.



Die neue Eislaufsaison soll am 23. November starten, ab 10. November wird das Wasser eingelassen und runtergekühlt. Umgehend wendete sich Sator an die Bühler Stadtverwaltung, die ebenfalls nichts von der Bauverzögerung wusste. Inzwischen bekam er eine Nachricht aus dem Baureferat des Regierungspräsidiums, wonach man eine provisorische Freigabe der L83 zumindest bis zur Abzweigung Eisbahn anstrebe und daran fieberhaft arbeite. Die Bauarbeiten "können leider nicht wie geplant fertiggestellt werden", bestätigte die Pressestelle des Karlsruher Präsidiums gestern gegenüber dem BT. Unvorhergesehene zusätzliche Baumaßnahmen hätten zur Folge, dass über das ursprünglich am 25. Oktober geplante Bauende hinaus weitergearbeitet werden müsse. Ursache der Verzögerung: In der Wiedenfelsen-Kurve trat während der Bohrarbeiten zur Sanierung der Mauer ein unerwarteter Wasserzufluss auf. Das Bergwasser musste mit bis zu vier Meter tief liegenden Drainageleitungen aufgefangen werden (wir berichteten). Der Bau einer weiteren Stützmauer wurde notwendig. "Um den Zustrom zu finden und das Wasser mittels Kanalisation gezielt zu fassen und an die nächstmögliche Entwässerungsleitung anzubinden, musste eine tiefe Baugrube über eine Länge von rund 135 Metern hergestellt werden", schildert das Präsidium. Die Folge davon sei, dass nun ein längerer Straßenabschnitt als geplant aufwendig saniert werden müsse. Derzeit werde mit Nachdruck an der Fertigstellung der Mauer gearbeitet. Erst dann lasse sich der eigentliche Straßenbau fortführen. Momentan werde an allen sieben zu sanierenden Bauwerken, die sich im weiteren Verlauf der gesperrten Strecke in Richtung Schwarzwaldhochstraße befinden, gearbeitet. Eine Zufahrt zur Eislaufbahn über Sand sei nicht möglich. zumal die Baugruben nur eingeschränkt passierbar seien und auf den schmalen Gefällstrecken derzeit keine Schutzeinrichtungen vorhanden seien, erklärt das Straßenbau-Referat. Ebenso könne der Winterdienst nicht angemessen durchgeführt werden. "Es wird jedoch alles getan, um die Durchfahrt zur Eislaufbahn von Bühlertal kommend bis zu deren Eröffnung am 23. November noch zu öffnen." Mit Beginn der Kälteperiode droht weiteres Ungemach. So müssten die Bauarbeiten dann eingestellt werden, "wenn Betonier- und Straßenbauarbeiten nicht mehr entsprechend der Regeln der Technik durchgeführt werden können", heißt es in der Mitteilung. Sie würden jedoch wieder aufgenommen, sobald die Temperaturen dies zulassen. Für die ausstehenden Gesamtarbeiten seien noch knapp vier Monate reine Bauzeit eingeplant. Die Schlittschuhläufer, die ihre Kurven auf dem Eis drehen wollen, erwartet eine Zitterpartie. Anlagenbetreiber Sator wurmt vor allem die "schlechte Informationspolitik", weil er zu einem früheren Zeitpunkt noch hätte reagieren können. Sein Problem: Ab 23. November gibt es bereits feste Buchungen von Firmen für Cartfahrten und Hüttenbande auf der Eisbahn. Sator: "Das ist alles höchst unerfreulich und wird für mich richtig teuer." Dies auch, weil vermutlich den gesamten Winter hindurch keine Schulkinder in Bussen die Eisbahn werden erreichen können. Daniel Karcher, Inhaber des Bühlertallifts Hundseck an der B 500, gibt sich relativ unaufgeregt: "Es kommt, wie's kommt." Unbestritten sei die Notwendigkeit der Straßen- und Stützmauererneuerung. Über seine Homepage und die Medien möchte er sein Sta mmpublikum über alternative Zufahrtsmöglichkeiten aus Richtung Baden-Baden via B 500 oder die Omerskopfstraße und Unterstmatt informieren. Umsatzeinbußen will er nicht ausschließen, vor allem bei Flutlichtbetrieb. Ansonsten gelte: "Es gibt nun mal Zwänge, mit denen man leben muss." Dabei hatte es die Wintersportunternehmer bereits im Februar mit Eisbruch und tagelangen Straßensperrungen schon genug gebeutelt.

