Nach 46 Jahren Berufsleben aus dem Rathaus evakuiert

Der hauptamtliche Gerätewart Urs Schneider stieg umgehend in den Korb der Drehleiter und "rettete" schließlich Brigitte Zink, die bereits am Fenster des ersten Obergeschosses im Rathaus II auf ihre Evakuierung wartete. Nach dem Einstieg und einer kurzen Sightseeingtour über den Dächern Bühls ging es zurück auf den Boden der Tatsachen, wo Zink vom ehemaligen, langjährigen Weitenunger Abteilungskommandanten Axel Becker mit einem Blumenstrauß empfangen wurde.

Zahlreiche Schaulustige verfolgten den spektakulären Feuerwehreinsatz in der Innenstadt. Was sie alle nicht wussten: Brigitte Zink hatte als Verwaltungsangestellte im Ordnungsamt gestern ihren letzten Arbeitstag. Nun also entführten sie ihre Feuerwehr-Kollegen nach einem 46-jährigen Berufsleben bei der Stadt in die vorzeitige Rente.

Zink trat am 3. Mai 1976 in die Bühler Feuerwehr ein und war die erste Floriansjüngerin weit und breit, in der Stadt sowieso. Im Juni 1993 übernahm sie die Verwaltungsaufgaben des Feuerwehrwesens. Als Mitarbeiterin der Stadt war sie zugleich das Bindeglied zwischen Verwaltung und Feuerwehr - und deren "gute Seele" obendrein. Souverän koordiniert sie in der Funkzentrale der Feuerwache Einsätze und Nachalarmierungen.

Mit Tatütata ging es danach in einem Tanklöschfahrzeug zu einem Gymnastikkurs nach Eisental. Im Fahrzeug sollen sich auch Mitglieder der Jugendfeuerwehr befunden haben, wie Günter Dußmann Glauben machen wollte. Bei näherer Betrachtung handelte es sich jedoch um Mitglieder der Weitenunger Altersmannschaft. Ihnen, aber auch den jüngeren Aktiven wird Brigitte Zink noch einige Jahre in der Funkzentrale erhalten bleiben.