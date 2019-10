Großes Angebot an kreativen Kunstschätzen

Voller Zufriedenheit kann das eingespielte Team auf zwei Jahrzehnte zurückblicken, in denen sich der Markt nicht nur stetig weiterentwickelt hat, sondern auch in Händlerkreisen einen guten Ruf genießt. Aufhören? Daran denken die beiden einfallsreichen Damen noch lange nicht. "Auf keinen Fall", lacht Michaela Seifermann. "So zehn Jährchen würde ich gerne noch weitermachen."

Das hoffen auch die zahlreichen Besucher, die am Samstag und gestern durch die Gänge im Ober- und Untergeschoss des Bürgerhauses flanierten. Ob Holz, Keramik, Glas oder Stoff, egal ob neu oder alt, es gab kaum ein Material, das nicht mit künstlerischem Können und mit viel Liebe zum Detail verarbeitet worden ist. Da entsteht aus einem alten Treibholz im Nu eine wunderbare Skulptur oder aus einer Kaffeekapsel ein schmucker Ring. Wer auf der Suche nach einem individuellen Dekorationsstück war, der kam genauso auf seine Kosten wie Liebhaber der gemalten Kunst. Vor allem das Thema "Schwarzwald" scheint im Trend nicht nachzulassen, im Gegenteil: Bollenhüte finden sich auf Halstüchern, Broschen, Taschen, ebenso auf Schokolade, Serviettenringen und Schlüsselanhängern.

Neben vielen bekannten Ausstellern gab es einige neue Gesichter mit pfiffigen Einfällen zu entdecken. Alle lobten sie das außergewöhnliche Ambiente, den reibungslosen Ablauf und den netten kollegialen Umgang im Bürgerhaus. Wie Nina Schipper aus der Pfalz, Keramikerin und Kunstlehrerin. Ihre Unikate sprechen für sich. Sie tragen eine eigene Handschrift und haben einen hohen künstlerischen Anspruch, wie etwa ein Keramik-Engel auf einem Dachbalken montiert.

Viel Fingerfertigkeit steckt auch in den anderen Ideen. Wie die Papierfaltkunst von Hartmut Schulz, der aus alten Büchern kleine Kunstwerke schafft - mit unendlicher Geduld entstehen so Engel, Kerzen, Tiermotive oder ein Klavier aus einem einfachen Wälzer. Ein feines Gespür hat auch Johannes Schweiger aus Achern. Ganz versunken in seine Arbeit sitzt er am Tisch und zeichnet mit einem Graphitstift eine Wäscheklammer ab. Für eine solche Grafik benötigt er unzählige Stunden, erklärt er im Gespräch. Auch für seine lebensechten Porträts von Babys, Aktzeichnungen oder Stillleben auf weißem oder schwarzem Karton. Minimalismus ist seine Handschrift.

Zeit für ein kleines Gespräch nehmen sich die Aussteller immer gerne und erklären, was es mit ihrem Kunsthandwerk auf sich hat - wie die "Schwarzwälder Besteckkünstlerin", die unter anderem Broschen aus Kuchenschaufeln fertigt, Jessica Reitz mit ihrer Kinder- und Babykleidung-Kollektion oder Sebastian Frisch mit "Kreativem aus Holz". Wenn der Kunsthandwerkermarkt zu Ende geht, sind alle gleichermaßen zufrieden, Käufer wie Verkäufer. Auch Hedwig Frisch und Michaela Seifermann packen zusammen - wieder einmal. Bis zum 5. April 2020, dann fällt der Startschuss für den nächsten Kunsthandwerkermarkt im Bürgerhaus.