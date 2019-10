Der "Schwarze Abt" geistert in Vollmondnächten umher Von Hans-Peter Hegmann



Rheinmünster - Weit mehr Besucher als geplant, kamen zu der im Rahmen der Kulturreihe "50 Jahre Schwarzacher Münsterkonzerte" am Samstagabend angekündigten Führung mit dem "Abt von Schwarzach" und musikalischer Begleitung. Der Organisator, Kreisarchivar Martin Walter, zum Anlass passend in eine Mönchskutte gekleidet, wartete im Mittelgang auf die angemeldeten Besucher. In den letzten zehn Minuten vor Beginn wurde er von einer immer größer werdenden Schar immer weiter von seinem geplanten Standort zur Begrüßung in Richtung Chor gedrängt. War es das Thema, der musikalische Part mit dem bekannten Saxofonisten Peter Lehel oder die ungewöhnliche Illumination des Innenraums, was so viele Gäste anlockte? Offensichtlich war Walter mit dieser Mischung ein Volltreffer gelungen. Allerdings musste er zu verstehen geben, dass eine Führung, mit der inzwischen auf rund 200 Besuchern angewachsenen Anzahl an Gästen nicht mehr möglich sei. Es bestehe aber zumindest die Möglichkeit, den ehemaligen Hochaltar aus der Barockzeit im Seitenschiff aus der Nähe anzuschauen und "einen Blick aus der Ferne" auf das geschnitzte Chorgestühl zu werfen. Dort war bereits das Musikerpodium für das Jubiläumskonzert gestern Abend (Bericht folgt) aufgebaut. Exakt mit dem letzten Glockenschlag um 19 Uhr erklang ein lange anhaltender tiefer Ton aus Lehels Sopransaxofon, der immer mehr dynamisch anschwoll und die lange Nachhallzeit im Kirchenschiff vermittelte. Viele Köpfe drehten sich in die verschiedenen Richtungen, konnten aber den Standort des Musikers nicht ausmachen. Der in Elchesheim-Illingen wohnende Hochschuldozent und Komponist war gerade von einer einwöchigen Solokonzert-Reihe aus Taiwan zurückgekehrt und verstand es, eindrucksvoll die akustischen Qualitäten des romanischen Kirchengebäudes herauszuarbeiten. Mit seinen von John Coltrane inspirierten Improvisationen, in denen er jeweils den vollen Tonumfang von Sopran- und Tenorsax demonstrierte, schuf er interessante Kontraste zum Vortrag Manfred Hubers. Der ehemalige, letzte Ortsvorsteher von Schwarzach hat sich sehr intensiv mit der Geschichte des ehemaligen Benediktinerklosters beschäftigt. Für die "Führung" schlüpfte er in die Rolle des sogenannten "Schwarzen Abts" (1734 gewählt). Er erzählte von dessen Erlebnissen bis zur Amtsenthebung 1752, wonach er häufig in Vollmondnächten unterwegs gewesen sein soll. Die Besucher hörten von geschichtlichen Ereignissen und menschlichen Episoden aus dem Klosterleben. Der Überlieferung gemäß wurde das Kloster 758 auf der Arnulfsau in der Nähe des Rheins gegründet. Es wurde 826 zum ersten Mal als Benediktinerabtei urkundlich erwähnt und 1803 mit der Säkularisation aufgehoben. Dazwischen gab es immer wieder Streitereien zwischen weltlichen und kirchlichen Herrschern um die Besitztümer und einen großen gestalterischen Umbau von 1724 bis 1732 nach den Plänen des berühmten Barockbaumeisters Peter Thumb. In den 1960er Jahren wurde die Kirche durch den Karlsruher Bauhistoriker Prof. Arnold Wilhelm Tschira bei einer Renovierung in den ursprünglichen romanischen Zustand versetzt. Der barocke Hochaltar kam dabei in das Seitenschiff.

