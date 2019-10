'Wir sind Gemeinschaft der Heiligen'

Kehl



SV 08 verliert Spitzenspiel Kehl (rap) - Der Höhenflug des SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga ist vorerst beendet: Die Frieböse-Elf hat am Samstag das Spitzenspiel beim Tabellenführer Kehler FV deutlich mit 1:4 verloren. Dabei ging der SV 08 nach zwei Minuten durch Herbote in Führung (Foto: Rapp). » Weitersagen (rap) - Der Höhenflug des SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga ist vorerst beendet: Die Frieböse-Elf hat am Samstag das Spitzenspiel beim Tabellenführer Kehler FV deutlich mit 1:4 verloren. Dabei ging der SV 08 nach zwei Minuten durch Herbote in Führung (Foto: Rapp). » - Mehr