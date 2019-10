Die Kirchenmusik spielt noch immer eine wichtige Rolle

Baden-Baden

Baden-Baden

Amüsante Zeitreise zum Jubiläum Baden-Baden (co) - Beim Festakt zum 100. Geburtstag des TV Geroldsau sorgten die Aktiven für eine amüsante Zeitreise (Foto: Hecker-Stock). Der Verein präsentierte sich gut aufgestell. Er hat etwa 500 Mitglieder, die aus der gesamten Kurstadt zu den Übungsstunden pilgern.

Rastatt

Rastatt

Frauenhaus wird 25 Rastatt (ar) - Mit einem kleinen Festakt hat das Frauen- und Kinderschutzhaus in Rastatt sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. In einer Ausstellung im Landratsamt sind Werke von betroffenen Frauen zu sehen. Die Einrichtung wurde als "Stützpfeiler" der Gesellschaft gewürdigt (Foto: ar).