"Ihr wisst gar nicht, was los ist"

- "Wie unendlich traurig." So heißt das neue Buch von Gabriel Groszman, der bereits in einer früheren Veröffentlichung den Spuren seiner jüdischen Familien in Baden folgte, unter ihnen die Familie Roos in Bühl. Groszman ist in Ungarn geboren; als die deutschen Truppen 1944 dieses Land besetzten, erlebte er selbst beständige Bedrohung und Verfolgung. Mit Hilfe des bekannten schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg konnte sich auch seine Familie retten und fand schließlich in Südamerika eine neue Heimat.

Die Verwandtschaft mit badischen Familien entstand über seine Frau Ruth, einer Tochter von Semi Uffenheimer aus Breisach, dem 1938 die Flucht vor den Nazis nach Argentinien gelang. Er hatte davor einige Jahre in Bühl gearbeitet, in der Firma Kaufmann und Schöttgen, die mit landwirtschaftlichen Produkten handelte.

Briefe von



Deportierten



Das neue Buch von Groszman enthält im Wesentlichen Briefe aus Gurs. Am 22. Oktober 1940 wurden zwischen 6 000 und 7 000 jüdische Einwohner aus Baden, der Pfalz und dem Saarland zusammengetrieben und nach Gurs im Südwesten Frankreichs gebracht - mit der ersten flächendecken Deportation so vieler Menschen ein wesentlicher Schritt zur Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in weiten Teilen Europas.

Von Gurs aus wurden auch der Vater von Semi Uffenheimer und seine Schwester Flora im Sommer 1942 nach Auschwitz transportiert und dort ermordet, wie auch die Eltern des in Bühl geborenen Ehud Loeb. Am 8. Januar 1941, kaum zehn Wochen nach der Deportation, musste Flora Uffenheimer ihrem Bruder in Argentinien schreiben: "Mama ist auch, wie so viele hier, sehr krank geworden und nach fünf Tagen Krankheit ohne Schmerz eingeschlafen."

Auch in dem neuen Buch kommen wieder Bühler Einwohner in den Blick, zunächst Julius und Mina Roos und ihre Tochter Helma. Julius Roos hatte seinen Viehhandel am früheren Synagogenplatz, dem heutigen Johannesplatz.

Julius Roos wird auch in Briefen von Babette Rieser erwähnt, die bis 1939 in Bühl lebte. An ihre Tochter Erna in den USA schreibt sie, er habe ihr 600 Francs gebracht, und sie nehme an, ihre Tochter habe dieses Geld einem Komitee anvertraut, das es so auslieferte. Das Geld war wirklich nötig gewesen, schreibt sie, denn das "Mees", und sie verwendet dabei einen Ausdruck aus dem Jiddischen, das Geld sei knapp geworden. Solche Sendungen brauchten sehr lange zu ihren Empfängern in Gurs, die sich damit an den französischen Bewachern des Lagers vorbei in der Umgebung dringend nötige Nahrungsmittel kauften.

Gabriel Groszman spricht von einem "Netzwerk", das den Deportierten beistand; zu ihm habe auch Julius Roos gehört. Die Helfer in den USA, vor allem auch in der Schweiz, retteten viele Hungernde und Kranke vor dem Tod.

Über Babette Rieser aus Bühl und ihre Töchter geben Briefe im letzten Kapitel des Buches weitere Aufschlüsse. Sie war die Witwe des in Sulzburg im Markgräflerland geborenen Metzgermeisters Max Rieser, der nach 20 Jahren in Bühl im September 1914 gestorben war. Tochter Erna besuchte die Kaufmännische Schule in Bühl und wurde Buchhalterin, arbeitete im Geschäft der Gernsbacher-Familie in der Schwanenstraße, in der Firma Konkordia, schließlich in der Firma Jaeckle in der Hauptstraße. Es war ein Gemischtwaren-Geschäft mit einer Abteilung für Handarbeitswaren. Zeitweise arbeitete dort auch ihre Schwester Emma.

Erna Rieser, die als Buchhalterin rund 300 im Monat Mark verdiente, kaufte mit Hilfe eines Darlehens der Firma Jaeckle die Hälfte eines Doppelhauses am heutigen Rosenweg; ihre Mutter wohnte mit ihr zusammen.

1933, als die Nazis an die Macht gekommen waren und die Verfolgung der jüdischen Menschen anfing, veränderte sich das Leben der Familie Rieser. Die ältere Tochter Emma hatte 1923 Alfred Hammel aus Freistett geheiratet, der als Elektriker in der Konkordia-Druckerei in der Eisenbahnstraße arbeitete. Schon 1933 wurde er entlassen, das Paar zog mit dem kleinen Sohn Claude nach Straßburg.

Eine Arbeitskollegin von Erna Rieser, Elfriede Haaser, erinnerte sich im Jahr 2000 an sie. Erna Rieser habe nach 1933 immer öfters bemerkt: "Ihr wisst gar nicht, was los ist." Die "Rieser Erna" habe aber eigentlich zu ihnen, den anderen Kolleginnen, gehört. Sie war als "rechte Hand" des Chefs angesehen. Spannungen, die mit der Religion zu tun hatten, habe es im Geschäft nicht gegeben.

Erna Rieser machte die gleiche Erfahrung wie ihr Schwager. Im April 1938, als die Verfolgung der jüdischen Bürger immer stärker geworden war, entließ sie ihr Chef, auf Druck der NSDAP-Kreisleitung, wie er später sagte. Im Mai 1939 gelang ihr die Auswanderung, die Flucht in die USA.

Wie so oft trauten sich die Alten die Auswanderung nicht mehr zu - Babette Rieser, die Mutter der zwei Schwestern, war schon 72 Jahre alt. Die Hypothek zugunsten ihres Chefs war noch längst nicht abbezahlt, als Erna Rieser das Haus im März 1939 einem Bühler Geschäftsmann verkaufte, für 8000 Reichsmark. Es war wohl ein reelles Geschäft; nach dem Krieg musste der Käufer nicht wie andere, die Häuser aus jüdischem Besitz günstig erworben hatten, weiteres Geld nachbezahlen.

Erna Rieser konnte sich retten. Ihre Mutter wollte zu ihrer Tochter Emma nach Straßburg ziehen; die Wohnungseinrichtung sollte dorthin gebracht werden. Der Lkw mit den Möbeln wurde an der Grenze gestoppt, die Ladung beschlagnahmt, wie in vielen ähnlichen Fällen zugunsten der Staatskasse verkauft. Babette Rieser durfte nicht ausreisen, wohl aus der Befürchtung, dass sie etwas von ihrem Besitz dem Zugriff des deutschen Staates entziehen würde. Was sollte sie anfangen?

Sie meldete sich in Bühl am 17. Mai 1939 ab und zog zu einer Schwester nach Lörrach. Dort geriet sie wie die übrigen jüdischen Einwohner im Südwesten in die Deportation nach Gurs am Rand der Pyrenäen, in das Barackenlager, das wegen seiner unmenschlichen Lebensverhältnisse manchmal als "Vorhölle von Auschwitz" bezeichnet wurde. Babette Rieser besaß noch einen Teil des Geldes aus dem Hausverkauf, das ihre Tochter ihr überlassen hatte. Jetzt wurde es ihr bei der Deportation bis auf einen Rest von 100 Mark abgenommen.

Erna Rieser, inzwischen verheiratet, schlug sich in New York als Dienstmädchen durch und arbeitete in einer Fabrik, in der Haarnetze hergestellt wurden. Trotz eigener Not tat sie alles, um ihrer Mutter und anderen Verwandten in Gurs zu helfen. In den Briefen aus dem Lager bedankte sich Babette Rieser immer wieder bei ihrer Tochter Erna in New York für das Geld, das sie erhielt. Und immer wieder: Hoffentlich würde es bald klappen mit den Papieren und dem Geld für die Überfahrt nach Amerika. Und wie oft musste sie den Tod vieler Verwandten mitteilen.

Für Emma Rieser, ihren Mann, ihren Sohn Claude und ihre in Straßburg geborene Tochter Lucie war es im Elsass gefährlich geworden. Als bei Kriegsanfang im September 1939 ein Teil der Bevölkerung Straßburgs evakuiert wurde, kam die Familie in der Nähe von Brantôme im Südwesten Frankreichs auf einem Bauernhof unter; mit Feldarbeit ernährten die Eltern mühsam die Familie. Erna Rieser schickte Geld auch an ihre Schwester in Frankreich, damit diese ihrer Mutter in Gurs Lebensmittel und Kleidung schicken konnte.

Aber 1942 besetzten die deutschen Truppen ganz Frankreich, von da an wurde es erneut bedrohlich. Bei Razzien versteckten sich Emma Rieser und ihr Mann zusammen mit ihren Kindern in den Wäldern der Umgebung. So gelang die Rettung. Nach Kriegsende kehrte das Paar mit den Kindern nach Straßburg zurück. Die meisten der Insassen des Lagers Gurs fielen 1942 in die Hände der deutschen Besatzung und wurden in Vernichtungslager wie Auschwitz gebracht.

Babette Rieser



erlebte die Befreiung



Babette Rieser war zeitweise wegen ihrer schwachen Gesundheit in andere Lager im Süden Frankreichs verlegt worden. Das war wohl ihr Glück. Sie erlebte die Befreiung Frankreichs 1944 und kam in einem Hospiz im burgundischen Mâcon unter. Nach dem Ende des Krieges holten sie ihre Tochter und ihr Schwiegersohn nach Straßburg. Dort starb sie 1952. Ihre Enkel Claude Hammel und seine jüngere Schwester Lucie leben hochbetagt in Straßburg. Groszmans Buch endet mit dem Verweis auf die, welche nicht gerettet werden konnten, sieben Menschen allein aus der engeren Verwandtschaft von Babette Rieser.

Das Buch "Wie unendlich traurig. Deportiertenpost aus dem Camp de Gurs und anderen südfranzösischen Internierungslagern 1939-1942" ist 2019 erschienen und kostet 19,80 Euro.