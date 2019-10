Obst- und Gartenbau: Kreisverband strebt Gemeinnützigkeit an

Toni Huber, der erstmals als Landrat an der Kreisversammlung teilnahm, bedankte sich für die Arbeit der 48 Mitgliedsvereine mit ihren rund 4 000 Mitgliedern. Sein Wunsch sei es, dass sich 2020 wieder mehr Gemeinden als zuletzt am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" beteiligen.

Der Geschäftsführer des Kreisverbandes, Uwe Kimberger von der Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau beim Landratsamt Rastatt, lobte die Kreativität einiger Vereine, die etwa "Gärtnern in der Dorfgemeinschaft" oder "Garten im Kübel" angeboten haben. Andere Vereine hätten Schwierigkeiten gehabt, neue Vorsitzende zu finden. Die Beratungsstelle habe neun Vorträge, einen Veredelungskurs und rund 40 Schnittkurse angeboten.

Kassierer Paul Hepperle bilanzierte einen Jahresüberschuss von rund 630 Euro und stellte nach einstimmiger Entlastung (auch des Vorstands) die Änderungen der Satzung vor, die einstimmig verabschiedet wurde; sie soll am 1. Juli kommenden Jahres in Kraft treten. Das Geschäftsjahr laufe künftig vom 1. Juli bis 30. Juni. Ziel sei es, die Gemeinnützigkeit beantragen zu können, so Hepperle. Deshalb gebe es den Passus nicht mehr, dass ein Vertreter des Arbeitskreises Erwerbsobstbau dem Vorstand angehöre. Die Namensänderung des Kreisverbandes erfolge in Anlehnung an den Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft. Die Ziele des künftig gemeinnützig und selbstlos tätigen Kreisverbandes (KOGL) sind die Förderung heimischer Obstwiesen, der Gartenkultur, der Ortsverschönerung und des nicht erwerbsmäßigen Obstbaus.

Die Nachfrage nach Bio-Saft sei groß, berichtete Andrea Stief vom Landratsamt. Sie rief dazu auf, sich am Pilotprojekt zur Bio-Zertifizierung zu beteiligen. Das Potenzial dafür liege bei rund 1700 Hektar Streuobstwiesen mit 280 000 Bäumen im Landkreis. Wer das Ökozertifikat habe, erziele höhere und stabilere Preise für sein Obst. Der Landkreis strebe den Zusammenschluss vieler Erzeuger zur besseren Vermarktung des Obstes von Streuobstwiesen an.

Einblicke in die Arbeit der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg gab Franz Rueß. Die Durchschnittstemperatur liege heute 1,5 Grad höher als vor 30 Jahren, sagte er. Die Apfelernte werde durch Apfelschorf, Mehltau, Obstbaumkrebs, Feuerbrand und Blattfleckenkrankheit gefährdet. Beim Schorf habe es in diesem Jahr Resistenzdurchbrüche gegeben, weil sich der Schadpilz angepasst habe. Kreuzungen mit Wildarten und alten Streuobstsorten seien der Weg zu neuen widerstandsfähigen Sorten, von denen er einige zum Probieren mitgebracht hatte. Doch auch bei diesen könne man sich nicht zurücklehnen, denn sie seien nicht gegen alles resistent.

Zum ersten Mal leitete der Bühler OB Hubert Schnurr die Kreisversammlung. Er war 2018 zum Vorsitzenden gewählt worden. Gastgeber war der Obst- und Gartenbauverein Ottersweier. Bürgermeister Jürgen Pfetzer hatte eingangs die Vereinsvertreter aus dem ganzen Landkreis im Gemeindezentrum begrüßt. Den Gastgeberverein lobte er für vielfältige Aktivitäten im Natur- und Artenschutz. Die Arbeit der Obst- und Gartenbauvereine sei wertvoll und werde "noch viel wertvoller werden". Tobias Wald (MdL) dankte für den Erhalt der Kulturlandschaft: "Sie sind Botschafter der Früchte aus der Region."