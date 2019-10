Reges Treiben auf der Schwarzacher Kirwe

Seepferdchen und Meerjungfrauen schwebten als bunte Luftballons an einer langen Leine in der Luft, Lebkuchenherzen winkten mit Aufdrucken wie "Mein Schmusebär", und Kinder mit leuchtenden Augen standen vor den Süßwarenständen. "Ein Besuch der Schwarzacher Kirwe gehört einfach dazu", sagte eine ältere Besucherin, die aus Stollhofen gekommen war. Schon als Kind sei sie mit ihren Eltern über die Schwarzacher Kirwe spaziert, dann mit ihren eigenen Kindern und jetzt in aller Ruhe allein. "Die Erinnerungen bleiben und es ist immer wieder schön, über die Kirwe in Schwarzach zu bummeln", sagte sie.

Dieser Meinung waren viele Besucher, zumal es auch in diesem Jahr wieder unter den run d 20 fahrenden Händlern einige treue Aussteller gab, auf die schon gewartet wurde. Einer von ihnen ist Markus Müller aus Kehl. Seit mehr als 40 Jahren kommt der Stand mit einer riesigen Auswahl an Teesorten, Kräutern und Gewürzen in die Münstergemeinde. "1963 war mein Vater Josef Müller das erste Mal mit seinem Wagen auf der Kirwe", erzählte sein Sohn, der ebenfalls gerne nach Schwarzach kommt. "Das Besondere an der Schwarzacher Kirwe ist, dass die Menschen im Alter ab 30 Jahren bis über 80 Jahren konstant kommen und wahnsinnig treu sind", so Markus Müller, der sich freut, dass heutzutage wieder mehr Kunden sich am Stand eindecken. Es werde wieder mehr zuhause selbst gekocht.

Auch warme Bio-Socken, Glückwunschkarten, Geschenkpapier, eine neue Ledertasche oder ein kuscheliger Pullover wurden gerne an einem der Stände gekauft. Die Kinder mussten an diesem Tag auf ihre Fahrt im Karussell verzichten, denn krankheitsbedingt konnte der Aussteller nicht kommen. Im katholischen Gemeindehaus St. Benedikt saß aber Hans Peter Faller, der gemeinsam mit der Stadtmaus Ludwig viel zu erzählen hatte. In der Kaffeestube verkauften die Schüler der Realschule Rheinmünster selbst gebackenen Kuchen, im Klosterhof waren sie mit einer Waffelbäckerei und einer Tombola vertreten, um sich ihre Klassenkasse aufzubessern. Und wer es lieber schmackhaft würzig hatte, der gönnte sich auf der Kirwe eine Bratwurst. Doch auch die Schwarzacher Gaststätten konnten so manchen Besucher willkommen heißen.