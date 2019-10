Leistungsschau der Blasmusik

(iru) - Es ist die Leistungsschau heimischer Blasmusik: Am Sonntag, 3. November, veranstaltet der Blasmusikbezirk Yburg-Windeck im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl sein Jahreskonzert. Neben dem Bezirksjugendorchester werden die Musikvereine Weitenung und Sinzheim das Programm gestalten.

Seit vielen Jahren gilt das Bezirkskonzert als bedeutendes Forum im Jahreskalender der Musikvereine der Region. Das Jugendorchester mit seinen mehr als 100 Nachwuchsakteuren ist jedes Jahr am Start. Der Schwerpunkt in der Programmgestaltung liegt auf der sinfonischen Blasmusik.

Die ambitionierten Musiker aus nahezu allen Vereinen des Bezirks haben bei diesem Konzert Gelegenheit, das eigene musikalische Potenzial mit Werken aus dem Bereich der gehobenen Literatur der Oberstufe oder höher auszuschöpfen.

Peter Minet und seine Musikanten aus Weitenung eröffnen die gerne auch als "Schaufenster der heimischen Blasmusik" bezeichnete Veranstaltung mit der "Atlantic Ouverture", einer musikalischen Schiffsreise über die Weiten des Ozeans. Von der wilden See hinauf in die Bergwelt geht es dann mit Jacob de Haans "Queen of the Dolomites", bevor ein "Festival der Neuen Deutschen Welle" aus den 80er Jahren den Weitenunger Programmpart beschließt.

Simon Huck hat für sein Orchester aus der Stabsgemeinde mit dem "Mars de Medici" einen traditionellen Konzerteinstieg gewählt. Sinfonische Klänge dürfen die Zuhörer bei Rolf Rudins "Ferne Weite - ein Landschaftsbild" erwarten, wenn eine weitgeschwungene Melodik die Komposition prägt. Nach dem Queen-Hit "Bohemian Rhapsody" entführen die Sinzheimer Musiker vor der Pause mit "Defying Fravity" zu einer musikalischen Flugreise im Düsenjet.

Im zweiten Abschnitt wird das Aushängeschild des Blasmusikbezirks Yburg-Windeck, das Jugendorchester unter der Leitung von Monika Gutmann, beeindruckende Interpretationen seiner Leistungsfähigkeit präsentieren. Das Nachwuchsensemble ist innerhalb des mittelbadischen Blasmusikverbands das größte Jugendorchester. Es setzt sich aus über 100 Musikern aus nahezu allen Mitgliedsvereinen des Bezirks zusammen.

In mehreren Probeblöcken erarbeitete das Orchester, dessen musikalische Qualität inzwischen auch im Ausland Beachtung findet, vier hochanspruchsvolle Konzertstücke. Als "frisch und mitreißend" charakterisiert Sven Wilhelm, Vorsitzender des Blasmusikbezirks, den Einstieg mit der Ouvertüre "Pique Dame". Ein echtes musikalisches Klanggemälde mit tollen Harmonien gibt es dann bei der "African Symphonie". Gespannt dürfen die Zuhörer auf die weiteren Titel des Jugendorchesters sein, wobei das Medley "Toto in Concert" mit den erfolgreichsten Titeln der amerikanischen Rockband ein Höhepunkt des Konzertabends im Bürgerhaus sein dürfte. Marion Simeth führt durch das Programm.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerhaus und bei der Bezirksgruppe per E-Mail: bezirksvorstand@yburg-windeck.de sowie an der Abendkasse.