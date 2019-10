Ehrenamtliche pflegen historische Trockenmauern Bühlertal (red) - Bereits zum fünften Mal in Folge hatten sich rund 20 freiwillige Helfer vor der Tourist-Information Bühlertal eingefunden, um im Rahmen der "Herzenssache- Natur"-Aktion auf dem Engelsberg tatkräftig mit anzupacken. Eingeladen hatten wie in den Vorjahren der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, die Gemeinde Bühlertal und der Förderverein Engelsberg.



Ziel war es nach Mitteilung des Naturparks, die verbuschten Trockenmauern unterhalb des "Naturpark-Augenblickes" freizulegen und so einen wichtigen Beitrag für den Erhalt dieses einmaligen Biotops zu leisten. "Aktive Landschaftspflege ist ein wichtiger Baustein für den Erhalt der typischen Schwarzwälder Kulturlandschaft. Deshalb freuen wir uns als Naturpark sehr über das langjährige Engagement aller Helfer hier in Bühlertal", begrüßte Naturpark-Pressesprecher Jochen Denker die Freiwilligen. Ziel der Aktionen sei es, auf den Schutz der Natur und die Notwendigkeit der Landschaftspflege hinzuweisen sowie ehrenamtliches Engagement zu fördern. Angeleitet durch Mitglieder des Fördervereins Engelsberg ging es in kleinen Gruppen an die Arbeit: Mit Handschuhen und Heckenscheren rückten die freiwilligen Helfer Brombeersträuchern und Efeuranken zu Leibe. Nimmt der Bewuchs überhand, sprengen die Wurzeln nach und nach das Mauerwerk und einzelne Steine könnten herausbrechen. "Deshalb ist es für uns sehr wichtig, alle Abschnitte der Mauer regelmäßig zu überprüfen und in Handarbeit zu pflegen. Dabei sind wir auf ehrenamtliche Helfer angewiesen", erklärte Rudi Karcher vom Förderverein Engelsberg. Die Trockenmauern sind außerdem ein schützenswertes Biotop: Sie speichern am Tag die Sonnenwärme, verringern die Auskühlung in den Rebhängen bei Nacht und sind so idealer Lebensraum für Gottesanbeterinnen, Schlingnattern, Mispeln und kleinblättrige Farne. Unter den Helfern waren Schüler der Franziska-Höll-Schule Bühlertal und Mitarbeiter der AOK Mittlerer Oberrhein. Viele der Helfer und Mitarbeiter sind bereits "alte Hasen" und seit Jahren mit dabei. Bühlertals Bürgermeister Hans-Peter Braun lobte das Engagement der "Landschaftspfleger auf Zeit" und den sichtbaren Erfolg der jährlichen Aktion: "Sie alle haben mitgeholfen, dass unser Bühlertäler Hausberg ein positives Beispiel ist und bleibt. Hier sieht man, was mit aktiver Landschaftspflege alles erreicht werden kann. Dieses Engagement kommt sowohl Einheimischen als auch Gästen zugute. Dafür ein herzliches Dankeschön!"

