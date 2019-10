Jedes einzelne Klavierhämmerchen grundsaniert

Rund 20 000 Euro musste die Stadt Bühl nach eigenen Angaben in die Generalüberholung des Flügels investieren, mit der im März begonnen wurde. "Das Instrument wurde komplett auseinandergebaut und alle Teile bis zu jedem einzelnen Hämmerchen grundsaniert", teilt Klaus Dürk, Leiter des Fachbereichs Bildung, Kultur, Generationen, mit. Das Gehäuse sieht nicht nur optisch aus wie neu, der Steinway ist auch wieder voll funktionsfähig. Die Spezialisten des Offenburger Klavierhauses Labianca, Generalrepräsentanz von Steinway & Sons in Baden, haben "keinen Stein auf dem anderen gelassen", so Dürk. Mechanik, Klaviatur und Dämpfung seien neu eingerichtet worden. Und dank frischer Lackierung könne der D274, das größte Modell dieser Serie, nun wieder in vollem Glanz auf der Bühne des Bürgerhauses erstrahlen.

"Der Konzertflügel schlechthin", so Corinna Doba, Leiterin des Bürgerhauses, "ist jetzt wieder wie ein neuwertiges Instrument." Es werde für alle Pianisten eine große Freude sein, darauf spielen zu können, ergänzt sie. Auch die Besucher dürfen sich freuen. "Ich bin mir sicher, dass unser Publikum aus dem neuwertigen Instrument einen hohen Genuss ziehen wird", betont Bürgermeister Wolfgang Jokerst.

Seit der Eröffnung des Bürgerhauses vor 30 Jahren gehört der Steinway-Flügel zum festen Inventar des Kulturhauses wie auch das Klassik-Abonnement. In der Saison 2019/20 gibt es wieder eine Klassikreihe, in die sich das Solokonzert von Graf von Bothmer am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, einreiht. Dabei improvisiert er zu Kurzfilmen von Charlie Chaplin witzig und virtuos. Dazu gibt es eine Konzerteinführung um 19.30 Uhr.

Am Nikolaustag, 10 Uhr, folgt ein weiteres Stummfilmkonzert. Dann flimmern "Die kleinen Strolche" für Schulkinder über die Leinwand.