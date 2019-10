Präferenzen für Gelände am Stierstall

Stuttgart

Stuttgart

Kompromiss in Sicht Stuttgart (bjhw) - Die Initiatoren des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" wollen vorerst nicht weiter für ihren Gesetzentwurf werben. Man gehe auf das Dialogangebot der Landesregierung ein und wolle sich auf einen Kompromiss einigen, teilte der Trägerkreis am Dienstagabend mit (Foto: dpa).

Bühl

Bühl

Seniorenrat vor der Gründung Bühl (mig) - Eine Plattform für Bühler Senioren im Internet, der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe, mehr Fußgängerüberwege, mehr Busverbindungen- all das wünschen sich Bühler Senioren. Es sind Themen, die der neu zu gründende Seniorenrat mit auf den Weg bekommt (Foto: Gabriel).

Karlsruhe

Karlsruhe

Kunstprojekt im Stadtraum Karlsruhe (red) - Die Stadt der Zukunft soll nach Ansicht von ZKM-Chef Peter Weibel mit Bürgerbeteiligung funktionieren. Er hat nun dazu eine teils virtuelle Kunstaktion im Karlsruher Stadtgebiet vorgestellt. Damit will sich Karlsruhe als auch Unesco City of Media Arts bewerben (Foto: Heck).

Loffenau

Loffenau

Loffenau schielt auf Leader-Gelder Loffenau (uj) - Loffenau hofft auf Leader-Fördermittel. Dann könnten verschiedene Projekte gestartet werden. Eines ist die in die Jahre gekommene Wassertretstelle. Was dort entstehen könnte, ist noch offen und auch eine Kostenfrage. Als Obergrenze gelten 100 000 Euro (Foto: Jahn).