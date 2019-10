Digitalisierung verändert die Arbeitspraxis Bühl (red) - Mauerziegel versetzen, Fliesen maßgerecht zuschneiden, einen Minibagger steuern oder einen Kran mittels Simulators: Mit Feuereifer haben zahlreiche Schüler beim Infotag Bauausbildung ihr handwerkliches Geschick erprobt. Die Veranstaltung wurde von den Bauverbänden in landesweit 18 überbetrieblichen Ausbildungszentren ausgerichtet.



Hier nutzten rund 5 000 Besucher die Gelegenheit, um sich über die Bauberufe zu informieren. Im Komzetbau Bühl waren 1 110 Schülerinnen und Schüler erschienen. Für viele war es der erste Kontakt zu einer faszinierenden Berufswelt, die ein vielseitiges Tätigkeitsfeld bietet und von modernster Technik geprägt ist. Im Anschluss an einen Einführungsvortrag hatten die Schüler beim Gang durch die Werkhallen Gelegenheit, mit Auszubildenden und Ausbildungsmeistern ins Gespräch zu kommen und ihr Talent anhand kleiner praktischer Aufgaben zu testen. "Ziel des Infotages ist es, Schülern in der Berufsorientierungsphase ein anschauliches Bild von Ausbildung, Berufspraxis und Entwicklungsmöglichkeiten in der Baubranche zu vermitteln". Zu den Vorteilen der über 20 Bauberufe zählt die Sicherheit der Arbeitsplätze: Durch den auch künftig hohen Baubedarf im Wohnungsbau, im Umweltsektor, in der Gebäudesanierung oder im Verkehrswegebau ist die Branche auf Jahre hinaus gut beschäftigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Hinzu kommen sehr gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten: Wegen des steigenden Durchschnittsalters der Firmenbelegschaften bestehen für Nachwuchskräfte ausgezeichnete Aufstiegschancen. Auch die Ausbildungsvergütungen können sich sehen lassen: Sie liegen im ersten Lehrjahr bei 850 Euro brutto monatlich, im zweiten Jahr bei 1 200 und im dritten Jahr bei 1 475 Euro. Nicht zuletzt gehört die hohe Qualität der Ausbildung zu den Pluspunkten einer Lehre am Bau. Denn über die betriebliche Ausbildung und den Unterricht in der Gewerbeschule hinaus bietet die Bauwirtschaft ihren Lehrlingen eine umfassende praktische Schulung in überbetrieblichen Ausbildungszentren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jede künftige Fachkraft über ein breites Praxiswissen verfügt und so für den späteren Berufseinsatz bestens gerüstet ist. Mit dem technischen Fortschritt sind die Anforderungen an die Fachkenntnisse der am Bau Beschäftigten deutlich gestiegen. Mehr denn je ist auf den Baustellen Wissen gefragt, Muskelkraft spielt auch aufgrund des zunehmenden Maschineneinsatzes, eine weniger wichtige Rolle. Daher bieten die Bauberufe auch Frauen interessante Berufsperspektiven. Durchgreifend verändert wird die Arbeitswelt durch die digitale Revolution, die auch in der Baubranche ihren Siegeszug antritt. Die Bauverbände haben daher neue Formen des Wissenserwerbs sowie digitale Techniken in die Ausbildung integriert. Dazu gehören die Nutzung digitaler Unterrichtsmedien wie interaktiver Whiteboards (Wandtafeln) und Tabletcomputer, das Arbeiten mit dreidimensionalen CAD-Modellen oder die Einbeziehung der Internetrecherche bei der Arbeitsvorbereitung. Ganz neue Möglichkeiten bietet auch der Einsatz von Simulatoren bei der Kran- und Baggerausbildung. Erlernt wird gleichfalls der Umgang mit digitalen Vermessungsgeräten, die mit Hilfe von Lasertechnik das Berechnen von Flächen und Volumina oder das Abstecken von Baustellen erheblich erleichtern. Neue Formen der Zusammenarbeit und der Selbstreflexion beim Lernen entstehen durch die Einrichtung digitaler Plattformen. Nach Abschluss der Ausbildung eröffnen sich jungen Baufachkräften zahlreiche Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg. Bei entsprechender Fortbildung können sie Vorarbeiter, Polier oder Meister werden. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann studieren und einen Bauingenieurabschluss erwerben. Eine interessante Perspektive stellt der Schritt in die Selbstständigkeit dar. Insgesamt wurden im Ausbildungsjahr 2018/2019 in Baden-Württemberg fast 6 000 Nachwuchskräfte in den Bauberufen ausgebildet.

