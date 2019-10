Eine Weltreise zu 'Superbauten'

Bühl

Erster Beigeordneter: Zweiter Bewerber Bühl (red) - Für das Amt des Ersten Beigeordneten der Stadt Bühl, das vom Gemeinderat zum 1. Januar neu vergeben wird, gibt es zwei Interessenten. Neben Amtsinhaber Wolfgang Jokerst hat sich kurz vor Fristablauf ein weiterer Kandidat um das Amt beworben (Foto: mig/av).

Karlsruhe

KSC sucht Ersatz für Fröde Karlsruhe (lsw) - Der KSC sucht vor dem Duell mit Hannover 96 und Ex-Trainer Mirko Slomka weiter einen Ersatz für den gesperrten Mittelfeldspieler Lukas Fröde (GES-Foto). "Naheliegend wäre, ihn eins zu eins zu ersetzen", sagte KSC-Coach Alois Schwartz, der sich aber noch nicht festgelegt hat.

Gaggenau

Weiterführende Naturparkschule Gaggenau (uj) - Die Realschule Gaggenau ist die erste weiterführende Naturparkschule im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker übergab am Mittwoch die entsprechende Urkunde samt und Plakette an Realschulrektor Axel Zerrer (Foto: Jahn).