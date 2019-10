Freie Fahrt für die Radkultur

Bühl

Seniorenrat vor dem Start Bühl (jo) - Der Bühler Seniorenrat formiert sich. 21 Bürgerinnen und Bürger der Altersgruppe 60+ werden das Ehrenamt für zunächst zwei Jahre ausüben. Am 26. November steht die konstituierende Sitzung mit der Wahl eines Sprechers und Billigung einer Geschäftsordnung an (Foto: mig).

An der Hotelbar gepöbelt Bühl (red) - Sie haben an der Bar gepöbelt und randaliert - dann kam die Polizei und setzte die widerwilligen Gäste im Alter von 65 und 50 Jahren vor die Tür. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht in einem Hotel am Henri-Dunant-Platz (Symbolfoto: dpa).

Mit Leader zu neuer Blüte Loffenau (stj) - Die Voraussetzungen sind bestens, trotzdem fehlt auf der Teufelsmühle was. Das landschaftlich reizvolle Höhengebiet muss touristisch besser vermarktet werden. Das möchte man jetzt mit einer Leader-Förderung angehen, die gleich mehrere Projekte beinhalten soll (Foto: av).