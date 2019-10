Durch Leidenschaft jung geblieben

Bühlertal - "Ich hab' gedacht: Jetzt langt's! Irgendwann muss man halt aufhören", schmunzelt Karl Roth, wenn er nach dem Grund für die Schließung seines Geschäfts gefragt wird. Nach rund 70 Jahren beendete er am

28. September seine Tätigkeit im Bühlertäler Fotogeschäft, das auch eine Lotto-Annahmestelle war. Er blickt auf viele Jahre voll leidenschaftlichen Fotografierens zurück.

Prächtig gerahmte Fotografien an den Wänden und alte Fotoapparate, die behutsam in Vitrinen aufgestellt wurden: Eine Menge von Roths "Schätzen" erwarten einen, wenn man das alte Fotogeschäft betritt. Hier liegt Geschichte in der Luft. Man wird auf eine Reise in die Vergangenheit des Fotografierens mitgenommen.

Seit seinem 20. Lebensjahr arbeitet Roth dort, wobei ihm das Fotografieren quasi in die Wiege gelegt wurde. Schon die Eltern des gebürtigen Bühlertälers betrieben das Fotostudio im Haus der Mutter, in dem er seine Lehre absolvierte. Dass auch Roth im Fotografieren seine Leidenschaft fand, ist kaum zu übersehen: "Mir hat's Spaß gemacht. Ich habe nie darüber nachgedacht, etwas anderes zu machen", berichtet der 89-Jährige. Dies sei auch der Grund dafür gewesen, warum er das Geschäft so lange aufrecht erhielt. "Ich war mir nie sicher, wann ich aufhöre", erklärt Roth. "Nach zwei Jahren wurden noch mal zwei Jahre drangehängt und noch mal, und jetzt werde ich 90 im Dezember. Und trotzdem ist es mir schwergefallen."

Der Ruhestand habe jedoch natürlich auch sein Gutes. Zum Beispiel morgens einfach aufzustehen, wann man möchte und lange zu frühstücken. Gemeinsam mit seiner Frau Christa hat er jetzt die Möglichkeit, die freie Zeit voll auszukosten. Sie haben zwar keine konkreten Pläne, aber "nehmen jeden Tag, wie er kommt"

Dass der Kontakt mit den Kunden und die Arbeit ihn jung gehalten haben, kommt dem Ruhestand sicher auch zugute. Auf die Frage, wie man mit fast 90 Jahren noch so fit bleibt, antwortet Roth mit einem Schmunzeln: "Wollen Sie einen Geheimtipp? So etwas wie ein Gläschen Schnaps am Tag?" Das könne er leider nicht anbieten. Dafür aber das alte Sprichwort: "Wird einer früh vom Tod getroffen, dann heißt es, er hat sich totgesoffen. Ist es einer von den guten Alten, hat ihn der Wein erhalten." Man lege es sich so aus, wie man es gerne hätte. Es gehört also auch ein wenig Glück dazu - wie beim Lotto.

Das spielt der dienstälteste Annahmestellenleiter ebenfalls. Dass seine eigenen Gewinne dabei überschaubar geblieben sind, sei kein Problem. "Psychologen haben herausgefunden, dass allein durch die Vorstellung zu Gewinnen schon Glückshormone erzeugt werden", erzählt er. Quasi ein Gewinn, auch wenn der eigentliche ausbleibt.

Roth wurde jedoch für andere zum Glücksbringer. Gleich zwei Sechser wurden in seiner Annahmestelle getippt, wovon einer rund 900 000 Mark einbrachte. Das habe er privat erfahren, da alle Gewinne über 1 000 Mark als Zentralgewinn galten und von der Lottozentrale ausbezahlt wurden.

Die Zahl derer, denen Roth Glück brachte, könnte also noch höher sein. Nun sind Lotto-Annahmestelle und Fotogeschäft jedoch geschlossen, und die Räume, die einem Museum für Fotografie gleichen, werden nur noch gelegentlich von ihm betreten. Alte Fotoapparate und Filme statt digitaler Kameras und Speicherkarten: Es hat sich zwar einiges über die Jahre verändert, Roth ist jedoch dem Traditionellen treu geblieben. Und das wird fürs Erste auch so bleiben: "Das sind Erinnerungsstücke. Wenn die weg sind, fehlt mir was".