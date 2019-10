Hang zum Perfektionismus, gepaart mit Geduld und Detailliebe

Gaggenau / Bühl



Modellbauer laden zu Ausstellungen Gaggenau/Bühl (red/vgk) - Die Herzen von Modell-Eisenbahnfreunden und Modellbauern schlagen am Samstag, 26. Oktober, wieder höher. An diesem Tag findet sowohl die Modellbahnbörse in Obertsrot als auch eine Ausstellung im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl statt (Foto: Gareus-Kugel). » Weitersagen (red/vgk) - Die Herzen von Modell-Eisenbahnfreunden und Modellbauern schlagen am Samstag, 26. Oktober, wieder höher. An diesem Tag findet sowohl die Modellbahnbörse in Obertsrot als auch eine Ausstellung im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl statt (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr