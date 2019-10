Mit Tradition in die Zukunft

Der Vorsitzende des Sängerbunds, Horst Schug, freute sich über ein gut besuchtes Konzert, zu dem er auch Vertreter der Kommunalpolitik, der Vereine und des mittelbadischen Sängerkreises begrüßte. Er beleuchtete im Laufe des Abends nicht nur die Entstehung einzelner Liedbeiträge, sondern zeigte auch mögliche Wege auf, das Chorsingen im Ort zukunftsfähig auszurichten. Die Mitwirkenden, die der MGV eingeladen hatte, seien dafür gute Beispiele, wie Schug verdeutlichte. Klaus-Martin Kühn begleitete die Sänger routiniert und einfühlsam am Klavier.

"Die Jahre sind im Sauseschritt verflogen", resümierte Schug. Erst habe man lange dem Jubiläumsjahr entgegengefiebert, vieles überlegt und geplant, und nun sei es fast schon wieder zu Ende. Gerade in diesem Jahr wolle man auch an die Verdienste von Othmar Kist erinnern, der als Chorleiter den Sängerbund Jahrzehnte in besonderer Weise geprägt und für diesen auch Lieder geschrieben habe. So erklangen ihm zu Ehren zum Auftakt "Ein kleines Lied" und "Unsere Lieder froh erklingen" aus seiner Feder.

Elke Haag hatte das Konzertprogramm ausgearbeitet und die Gesamtleitung übernommen. Sie hatte auch die weiblichen Stimmen in Form der Sängerbund-Sirenen eingebunden. Die zwölf Sängerinnen versprühten Sangesfreude und Elan. Sie interpretierten bekannte, anspruchsvolle Melodien wie "Heidenröslein", Johannes Brahms' "Erlaube mir, feins Mädchen" und "Guten Abend, gute Nacht" mit viel Feingefühl für die jeweilige Stimmung.

Möglicher Weg eines gemischten Chors



"Ihr Applaus zeigt mir, dass Sie die Sängerbund-Sirenen mögen. Die Beiträge haben uns viele Freude gemacht", meinte Schug. Chorleiterin Elke Haag habe die drei Titel extra arrangiert für die Sirenen. Der Sängerbund zeige damit, dass man bereit sei, künftig auch den möglichen Weg eines gemischten Chores einzuschlagen. Schug hob auch dankend das Engagement von Hildegard Müller vor, die das Programmheft gestaltet hatte.

Ein weiterer Höhepunkt, den der Sängerbund beisteuerte, war der Beitrag "Waldandacht" nach einem Arrangement von Franz Abt. Als Solist trat dabei Rouven Corthum hervor. Der Widerhall zwischen ihm und den Sängern verlieh dem Stück, das Gott als Schöpfer lobt, eine ganz besonders reizvolle Tiefe.

Der 25-jährige Solist, der gesanglich und musikalisch in diversen Projekten aktiv ist, war als Jugendlicher zum Sängerbund gestoßen. Mittlerweile wohnt er nicht mehr am Ort, erklärte sich aber bereit, den Sängerbund im Jubiläumsjahr zu unterstützen. Die Zuhörer dankten mit begeistertem Beifall und setzen anschließend beim mitreißenden und beschwingten "Fliegermarsch" ihr Klatschen fort.

Beliebte Titel steuerte auch der MGV Eintracht Gertelbach unter der Leitung von Sylvia Jürges bei. Es erklangen "Abendfrieden" als Lob der Bergheimat, "Bajazzo" und vom Publikum kräftig durch Klatschen begleitet "O bella Ciao". Schug: "Es ist uns eine Freude, dass der befreundete MGV Gertelbach mitwirkt." Er zählte diverse Anlässe auf, bei denen beide Chöre schon seit Jahren gemeinsam auftreten.

Beim letzten Programmpunkt setzten beide Chöre dieses auch beim Konzert um. "Männerchöre klingen erst richtig, wenn Masse auf der Bühne steht", so Schug. Welche wunderbaren Variationsmöglichkeiten dann entstehen, war unter anderem bei "Der Jäger Abschied", "Meine Heimat im Tale" und zwei Heimatliedern über den Schwarzwald zu hören. Besondere musikalische Bonbons hatte Elke Haag zusammen mit ihrer Familie parat. Romantisch gefühlvoll interpretierte Bariton Wolfgang Haag als Solist ein Liebeslied von Franz Schubert. Bei der Toselli-Serenade begleiteten Philipp und Stephan Haag den Vater mit der Trompete, während Elke Haag Flöte spielte.