Keltisch-bretonische Klangwelten verzaubern Zuhörer

Aber von unzähligen Reisen in die Bretagne inspiriert, könnte diese Musik nicht authentischer klingen. Nach zehnjähriger Abstinenz wieder in Bühl gelandet, meldet sich An Erminig mal lautstark mit Dudelsack und Bombarde, mal zärtlich balladesk zurück. Apropos Bühl - Barbara Gerdes, Andreas und Hans Martin Derow erreichten den Keller der guten Töne Spitz auf Knopf. Denn das blöde Navi führte sie zuerst zum Offenburger Ortsteil gleichen Namens. Aber letztendlich hat alles gut geklappt, sodass sie dann auf den Tag genau 44 Jahre nach ihrer ersten Bühnenpräsenz überhaupt, wohlgemerkt in der gleichen Besetzung, ihre Instrumente auspacken konnten.

Und diese Sammlung ist beachtlich, um damit ein bretonisches Fest-Noz stattfinden zu lassen. "Plomadeg" nennt sich ihr aktuelles Programm, was im Badischen mit "Abflämmle" übersetzt werden könnte. Die Kartoffeln sind dem Boden enthoben, also wird der Rest verbrannt und danach ein heftiges Fest gefeiert mit Tanz und ausgelassener Lebensfreude.

Als Einstiegsdroge in bretonische Tänze dient eine Gavotte, ganze Tanzsuiten de Loudéac schließen sich an. Die Wechselgesänge erinnern zuweilen an Call and Response der afro-amerikanischen Kultur. Dass es dazwischengestreute Balladen wie Blüten gibt, macht den Abend so unwiderstehlich. Traurige Begebenheiten werden da geschildert, eine Menge unglücklich verheirateter Frauen muss es, zumindest in früheren Zeiten, in der Bretagne gegeben haben.

An Erminig nimmt die Tradition der fahrenden Sänger wieder auf, Geschichtenverbreiter, die über das Land zogen. Skurrile, auch mythische Legenden, wie es sie in allen keltisch geprägten Regionen gibt, erfahren im Schütte-Keller ihre Wiederauferstehung. Dazu wagen die Musiker auch einen Blick über den Tellerrand, etwa nach Galizien, das ja auch zutiefst keltisch geprägt ist. Der bretonische Dudelsack Biniou Kozh ist ziemlich verwandt dem galizischen, und die Musik ist es auch. Bei einem "Cantos de vigo" kommt die strahlende Kraft der Drehleier so richtig zur Geltung. Das ersetzt doch glatt einen anstrengenden Marsch nach Santiago de Compostela. Da könnte ein Schlückchen Cidre helfen, das perlende Apfelprodukt, Nationalgetränk der Bretonen. Das Trio vermag an diesem Abend so ziemlich alles zwischen Blutdruck-steigerndem Tanzvergnügen und wehmütiger Liebesmüh' in Töne zu kleiden. Eine wirklich zauberhafte Instrumentenkombination stellt An Erminig mit Akkordeon, keltischer Harfe und Bouzouki dar - ein Ohrenschmaus ohnegleichen. An Erminig pinselt mit breitem Strich ein musikalisches Gemälde bretonischer Landschaft nach, deren Bewohner und deren Lebenslust. Zum guten Schluss wird noch ein Kettentanz mit dem Publikum durch die voll besetzten Stuhlreihen gewagt. Kenavo - auf Wiedersehen ist angesagt. Denn dieses Trio sollte, das Navi dann ausgeschaltet, wieder nach Bühl finden.