"Stadtbildprägendes Wahrzeichen"

Wie in unserer Samstagsausgabe berichtet (Zwist um Zuschuss für Kirchensanieung) folgte die Gemeinderatsmehrheit am Mittwochabend einem Antrag der GAL-Fraktion, eine Entscheidung so lange zu vertagen, bis geklärt sei, wie die Vereinbarung zwischen der Stadt und der Kirchengemeinde 2010 zustandegekommen sei. Thomas Wäldele (GAL) hatte moniert, dass über eine solch hohe Summe nicht ein Oberbürgermeister allein entscheiden könne, auch nicht in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden. Es sei nicht Sache der Kommune, sich finanziell an einer neuen Beschallungsanlage oder an Verkabelungen zu beteiligen.

Geißler geht eingangs seiner Erwiderung auf die Geschichte ein. Vor gut zehn Jahren sei auch aus Sicherheitsgründen eine Sanierung der Kirche und des Kirchturms unumgänglich gewesen. Nach einigen Gesprächen habe der damalige OB Striebel einen üblichen zehnprozentigen Zuschuss für die Innenrenovierung und einen erhöhten Satz von 20 Prozent für den Turm zugesagt, zumal dieser ein "stadtbildprägendes Wahrzeichen" darstelle. Die kirchliche Genehmigungsbehörde hätte darauf bestanden, diese Abmachung schriftlich abzusichern, was dann auch geschehen sei. Ohne diese schriftliche Zusage wäre die Baumaßnahme nicht genehmigt worden, schreibt Geißler.

Nach Ende der Arbeiten hätten sich Stadt und Pfarrgemeinde darauf verständigt, dass die Kommune zuerst die anstehenden Kosten der Pfarrei St. Gallus Altschweier übernehmen werde und erst danach die Auszahlung des Zuschusses an St. Peter und Paul vorgenommen werde. "Wir haben uns darauf eingelassen, obwohl dadurch auch Kosten für die Pfarrgemeinde entstanden sind", führt Geißler weiter aus. Haushaltsprobleme der Stadt hätten zu einer weiteren Verzögerung geführt. Nie aber habe es Zweifel an der schriftlich zugesagten Auszahlung gegeben.

Der Stadtpfarrer gesteht freimütig: "Verwundert bin ich nun schon, dass das schriftlich und öffentlich gegebene Wort eines Oberbürgermeisters auf einmal nicht mehr gelten soll, nur weil sich alles verzögert hat. Verwundert bin außerdem, dass die Bedeutung des Bühler Kirchturms für die Stadt jetzt im Gemeinderat relativiert wird. Beim zurückliegenden Wahlkampf für den Gemeinderat konnte ich feststellen, dass praktisch alle Parteien auf ihren Werbeflyern den Bühler Kirchturm abgebildet hatten - gleichsam als identitätsstiftendes Wahrzeichen unserer Stadt."

Zudem sei die Bühler Stadtkirche wohl immer noch jenes Gebäude, "in dem sich regelmäßig die meisten Bühler versammeln". Wenn dann zusätzliche Kosten entstünden, weil das Leitungsnetz nicht mehr den Sicherheitsstandards entspreche, diene dies auch der Sicherheit der Bühler Bürger.

Bei der Diskussion gehe es aber nicht darum, "wie viel Geld die Kirche hat oder nicht, sondern wie weit man sich auf schriftliche Zusagen der Stadt verlassen kann". Er sei froh, dass sich wenigstens Oberbürgermeister Hubert Schnurr verpflichtet sieht, "sich an getroffene Absprachen zu halten" .

Mit der Rundumkritik aus dem Pfarrhaus damit nicht genug. Wolf-Dieter Geißler zeigt sich gar betroffen über die "sehr abschätzigen, fast schon feindseligen Aussagen über die Kirche, die in den vergangenen Diskussionen über das Parken am Kirchplatz, die Bezuschussung der kirchlichen Kindergärten und jetzt eben auch über die Kirchenrenovation im Gemeinderat zu hören waren". Dazu möchte er feststellen, "dass wir als Pfarrgemeinde in gutem Einvernehmen mit der Stadtverwaltung das kulturelle Leben in unserer Stadt bei vielen Gelegenheiten mittragen und mitgestalten". In vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und auch mit anderen Kirchengemeinden sei "gemeinsam Einiges auf den Weg gebracht und erreicht worden. Ich wünsche mir sehr, dass das in Zukunft so bleibt".