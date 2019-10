'Wochen der Sicherheit' gestartet

Baden-Baden

Großes Angebot für Feinschmecker Baden-Baden (co) - Zum 15. Mal luden Martina und Joachim Buchholz zu ihrer Genussmesse "Fine" ins Kurhaus ein, und auch diesmal waren die Stände dicht umlagert. Feinschmecker fanden ein handverlesenes Angebot aus den Bereichen Kulinarik, Design und Handwerk (Foto: co).

Baden-Baden

Arbeiten in der Hahnhofstraße Baden-Baden (red) - Nachdem der Kreisverkehr am Bertholdplatz in Betrieb genommen wurde, konzentrieren sich die Arbeiten nun auf die Erneuerung der Trafostation am kleinen Parkplatz. Hierfür wird die Obere Hahnhofstraße (Pfeffergässle) gesperrt (Symbolfoto: dpa).

Berlin

Die Suche geht weiter Berlin (dpa) - Auf ein Neues: Der Wettstreit um den SPD-Vorsitz ist noch nicht entschieden. Die Stichwahl bringt zwei grundverschiedene Duos gegeneinander in Stellung. Und es geht nicht nur um die künftige Parteispitze, sondern auch um die Zukunft der Groko (Foto: dpa).