Würmermeer statt schönem Rasenteppich

Achern

Perfekter Oktober für Großweier Achern (mabu) - Goldener Oktober für den TuS Großweier: Der Landesliga-Absteiger feierte in der Handball-Bezirksklasse diesen Monat vier Siege am Stück und eroberte die Spitze. Möglich wurde der Sprung an die Spitze durch die gleichzeitige Niederlage der HSG Hardt (Foto: fuv). » Weitersagen (mabu) - Goldener Oktober für den TuS Großweier: Der Landesliga-Absteiger feierte in der Handball-Bezirksklasse diesen Monat vier Siege am Stück und eroberte die Spitze. Möglich wurde der Sprung an die Spitze durch die gleichzeitige Niederlage der HSG Hardt (Foto: fuv). » - Mehr

Rastatt

HR Rastatt gewinnt Kampfspiel Rastatt (moe) - Die Handballer der HR Rastatt/Niederbühl haben in der Landesliga das Derby gegen die TS Ottersweier mit 32:29 für sich entschieden. In einem Kampfspiel mit etlichen Fehlern auf beiden Seiten setzten sich die Hausherren in der Schlussphase entscheidend ab (Foto: toto) » Weitersagen (moe) - Die Handballer der HR Rastatt/Niederbühl haben in der Landesliga das Derby gegen die TS Ottersweier mit 32:29 für sich entschieden. In einem Kampfspiel mit etlichen Fehlern auf beiden Seiten setzten sich die Hausherren in der Schlussphase entscheidend ab (Foto: toto) » - Mehr

Bühl

Bisons: Sehnsucht nach Punkten Bühl (red) - Drei richtig dicke Bretter hatten die Volleyball Bisons Bühl zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison zu bohren, drei nicht unerwartete Niederlagen galt es zu registrieren. Am Samstag empfangen die Bisons in der Großsporthalle Königs Wusterhausen (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Drei richtig dicke Bretter hatten die Volleyball Bisons Bühl zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison zu bohren, drei nicht unerwartete Niederlagen galt es zu registrieren. Am Samstag empfangen die Bisons in der Großsporthalle Königs Wusterhausen (Foto: Seiter). » - Mehr