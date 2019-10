Striebel: "Zuschuss war unstrittig"

Geißler hatte verärgert auf die Vertagung der nachträglichen Auszahlung eines Sanierungszuschusses in Höhe von 265 000 Euro reagiert und auf die Einhaltung einer schriftliche Zusage aus dem Jahr 2010 gepocht (BT vom Montag: "Stadtbildprägendes Wahrzeichen").

Die Angelegenheit datiert bis zum August 2010 zurück. In Absprache mit den damaligen Fraktionsvorsitzenden Willi Hörth (CDU), Oswald Grißtede (SPD), Brigitte Reith (FW), Walter Seifermann (GAL) und Jan Rassek (FDP) sicherten der damalige Oberbürgermeister Hans Striebel und sein Beigeordneter Hubert Schnurr der Kirchengemeinde einen Zuschuss von 20 Prozent für die Turminstandsetzung und zehn Prozent für die Innenrenovierung zu. Die Beihilfe für den Turm fiel um zehn Prozent höher als gewöhnlich aus, weil es sich um ein "stadtbildprägendes Wahrzeichen" handle. Die Gesamtkosten wurden auf 1,6 Millionen Euro geschätzt, zusätzliche Maßnahmen sorgten für eine Verteuerung auf 1,8 Millionen. Der Anteil der Stadt lag am Ende bei 160 800 Euro für die Turmsanierung und 104 500 Euro für die Innenrenovierung. Das ergab in der Summe besagte 265 000 Euro, die nun in fünf Raten bis 2023 zur Auszahlung kommen soll. Eine Entscheidung wurde vergangenen Mittwoch aber erst einmal vertagt.

Der damalige OB Hans Striebel bestätigte gestern gegenüber dem BT, dass es in der Fraktionsführerrunde 2010 "unstrittig" gewesen sei, den Zuschuss für die Turmsanierung um zehn Prozent zu erhöhen. Solche Abweichungen seien nicht unüblich gewesen. Das Ordinariat habe zudem deutlich gemacht, dass die Realisierung der Turminstandsetzung nur dann möglich sei, wenn die Stadt einen 20-Prozent-Zuschuss leiste. Im Zuge der Vorberatungen des Haushalts 2011 habe der Gemeinderat eine erste Rate von 150 000 Euro mitgetragen. Diese Summe sei später aufgrund der schwierigen Haushaltslage und in Ermangelung einer Schlussrechnung wieder herausgefallen. Letztere sei erst 2013 eingegangen. Konsens sei aber stets gewesen: Die Stadt steht hinter der Renovierung und ihrer Zuschuss-Zusage. Auch sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, "dass die letzte Entscheidung der Gemeinderat trifft".

Alles, so der heutige Bühler Ehrenbürger, sei "transparent" und den Fraktionen bekannt gewesen. Das "Kurzzeitgedächtnis" damaliger und heute noch amtierender Stadträte erstaunt Striebel dann doch. Ein Grund könnte darin liegen, dass die Stimmungslage gegenüber der Kirche heute "kritischer und angespannter" sei. Der OB a. D. kann den Unmut von Wolf-Dieter Geißler nachvollziehen, "weil der Zuschuss immer unstrittig war". Der Gemeinderat wäre deshalb gut beraten, "zu seinem Wort zu stehen. Alles andere wäre ein Vertrauensbruch".

