Auge und Finger folgen einem vorgezeichneten Notenweg

Gaggenau



Im großen Meer der Glückseligkeit Gaggenau (cv) - Gegen Ende kommt es zum großen Finale: Voller Freude singt der Chor "Spaß inklusive" den Song der Toten Hosen "An Tagen wie diesen", musikalisch unterstützt von der Inklusionsband "Inkluba". Nicht nur die Hände der Sänger recken sich in die Höhe (Foto: Vugrin).