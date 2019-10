Mediathek: Umbau in vollem Gange

Von Nadine Fissl Bühl - In der Bühler Mediathek sind seit Donnerstag die Umbauarbeiten in vollem Gange. Als erste Bibliothek im Landkreis Rastatt stellt sie Ausleihe und Rückgabe von Büchern, Hörbüchern, DVDs und anderen Medien auf ein Selbstverbuchungssystem um. Dies erfordert technisch einen Einbau eines Rückgabefensters in die Fassade als auch große Veränderungen im Thekenbereich. Der zuletzt leer geräumte vordere Bereich des Erdgeschosses nimmt langsam wieder Gestalt an und vermittelt einen ersten Eindruck, was die Besucher nach der Wiedereröffnung erwartet. Mit der Umstellung auf Selbstverbuchung durch das sogenannte Radio-Frequency-Identification-Verfahren (RFID) wird die Theke entlastet und komplett umgestaltet. Etwas kleiner in den Ausmaßen, wird sie von einem Backoffice-Bereich und zwei Selbstverbuchungsautomaten ergänzt. Letztere sind in einer angebauten Säule untergebracht und ermöglichen die Verbuchung ganzer Bücherstapel. "Die Ausleihe wird dadurch weitgehend autark", so Mediatheksleiterin Sonja Kropp. Für die Rückgabe wird ein "intelligentes Regal" geschaffen, ergänzt Stellvertreterin Sarah Lorenz. Das heißt: Bücher und andere Medien, die zurückgebracht werden, können einfach darauf abgelegt werden. Sie werden automatisch erkannt und auf dem darüber liegenden Bildschirm angezeigt. Die Rückgabe wird unmittelbar auf dem jeweiligen Nutzerkonto verbucht und das Medium sofort als wieder verf ügbar vermerkt. Die anderen Mediatheksbesucher können sich im besagten Regal anschauen, was andere zurückgebracht haben, und sich davon zu einer neuen Ausleihe inspirieren lassen. An der Westfassade der Mediathek ist die Veränderung im Haus inzwischen ebenfalls sichtbar. Ein neu eingebautes Fenster - rechts neben dem Seiteneingang - ist ebenfalls Teil der automatisierten Rückgabe. Anders als der bisherige Rückgabekasten (in der nachts bunt leuchtenden Säule vor dem Haupteingang) ist die neue Technik direkt mit dem Mediatheksserver vernetzt. Die Rückgabe der Medien wird also just in dem Moment verbucht, in dem sie zurückgebracht werden. Die bisherige händisch vorgenommen Verbuchung am nächsten Öffnungstag ist damit hinfällig. Somit ist das Verbuchen zurückgegebener Medien rund um die Uhr möglich. Dieser schnelle Datentransfer kommt auch jenen Benutzern zu Gute, die mit der Rückgabe etwas im Verzug sind. Die Medien können auch noch am Abend nach 18 Uhr, wenn die Mediathek schließt, zurückgegeben werden. Die Medien werden dann direkt vom Nutzerkonto zurückgebucht. Auch für die Mitarbeiterinnen werden laut Kropp "einige Vorgänge vereinfacht". Für "medienpädagogische Arbeit und inhaltliche Angebote" werde man künftig mehr Zeit zur Verfügung haben, erläutert Lorenz. Mit der neuen Technik allein gelassen werden die Besucher jedoch nicht. Wenn die Mediathek am 19. November wieder öffnet, wird das Team den Nutzern bei der Bedienung der neuen Anlage hilfreich zur Seite stehen.

