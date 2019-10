Mit 140 Mini-Gerichten einmal quer durchs Land



In 140 Mini-Gerichten führen die Autoren auf 248 Seiten einmal quer durchs Land. Da gibt es Besonderheiten wie eine deutsche Pizza, orientalisch angehauchte Mini-Fischfrikadellen, einen pikanten "Frankfurter Kranz". Und es werden regionale Klassiker präsentiert: Thüringer "Tote Oma", "Dibbelabbes" aus dem Saarland, norddeutscher Grünkohl oder die schwäbischen "Linsen mit Wienerle" werden neu interpretiert. Von einfach bis anspruchsvoll, kalt, warm oder auch vegetarisch, wird ein bunter Mix an Rezepten angeboten. "Traditionelle deutsche Küche und temperamentvolle Tapas sind für uns keine Gegensätze", wird Verena Scheidel in einer Verlagsmitteilung zitiert. Vielmehr gehöre dies für die beiden Kochbuchautoren "unbedingt zusammen".

Mit der Idee der Mini-Gerichte haben die beiden Autoren bereits einige Erfolge eingefahren. Ihre "Schwarzwälder Tapas" wurden 2019 bei den internationalen "Gourmand World Cookbook Awards" im chinesischen Macau als "Beste Kochbuchserie der Welt" ausgezeichnet (wir berichteten).

Verena Scheidel und Manuel Wassmer leben in Bühl. Seit 2007 sind sie ein Paar mit einer großen Leidenschaft: Kochen - und zwar nach ihren eigenen Ideen. Bald packte sie der Ehrgeiz, das Paar nahm an Kochwettbewerben teil. 2012 und 2015 wurden sie beim Cooking Cup als "Beste Hobbyköche Deutschlands" ausgezeichnet. Auch das Fernsehen ist auf das Duo bereits aufmerksam geworden. Die beiden hatten schon Auftritte beim "ARD-Buffet", in der von Frank Elstner moderierten Sendung "Menschen der Woche" im SWR-Fernsehen, und in der "Landesschau Baden-Württemberg". Außerdem wurden Autorenporträts in der Kultursendung "Kunscht!" und im Deutsche-Welle-Fernsehen gezeigt.

So seien bereits die "Schwarzwälder Tapas" über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus bekannt geworden, heißt es in der Mitteilung. Die Bücher der Reihe sind alle im Selbstverlag "Cook & Shoot" erschienen. Die "Schwarzwälder Tapas" wurden bereits mehrfach aufgelegt. Den vierten Band mit dem Titel "Deutsche Tapas" gibt es für 29,80 Euro.