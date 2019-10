Gags vom Tapeziertisch

(red) - Oliver Gimbers Witze sind zuerst im Internet zum Kult geworden und haben dann die Bühne erobert. Unter dem Titel "Witz vom Olli" geht der Pforzheimer Comedian wieder auf Tournee. Mit neuem Programm: "Voll auf die 12". Am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, gastiert Deutschlands witzigster Malermeister wieder im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl.

Was ist das Besondere an diesem Mann, der Witze erzählen kann, dass der Saal Tränen lacht? Das fragte sich die BT-Rezensentin, als der Olli vor zweieinhalb Jahren das erste Mal im Bürgerhaus auftrat. Antwort: Die Witze sind es auf jeden Fall nicht nur. Das Publikum kennt viele bereits - und lacht trotzdem. Es sei der Mensch Olli Gimber, der begeistere: mit seiner Vitalität und Energie, seiner Lebensfreude und vor allem mit seiner Gabe, über sich selbst zu lachen.

Meist bricht er schon vor der Pointe in Gelächter aus, klatscht vor Begeisterung in die Hände, rennt die Bühne rauf und runter und wischt sich die Lachtränen aus den Augen. Kurzum: ein komödiantischer Grenzgänger, wie er im Buche steht.

Seit 2016 begeistert Gimber Tausende Zuschauer bei seinen Liveauftritten im ganzen deutschsprachigen Raum. Dabei habe alles ganz harmlos angefangen: Ollis Kumpel Wolfi, der seit Jahren in Neuseeland lebt, habe ihn aus Mangel an guten Witzeerzählern in der Fremde gebeten, über WhatsApp einen Witz zu schicken. So bildete sich zunächst eine Gruppe aus Jugendfreunden, die der lustige Handwerker mit "frischen" Witzen versorgte. "Ich war aber auch etwas blauäugig", gibt Olli zu, denn an die Möglichkeit, dass die Witze auch außerhalb der Gruppe geteilt werden könnten, dachte er damals nicht. Mit dem "Schwarzen Rettich" einem kontrovers diskutierten Witz, der wichtige Kunden und Aufträge gekostet habe, platzte schließlich eine Bombe. Ollis Witzvideos verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, aus dem Unternehmer wurde ein Onlinephänomen. Ehe er sich versah, stand er erstmals auf der Bühne - vor über 700 Zuschauern in einem ausverkauften Haus.

"Es sollte zunächst ein Probeauftritt sein, um zu sehen, ob die Leute mich überhaupt sehen wollen", erzählt Gimber. "Das Ganze fühlte sich an wie ein Traum. Wer hätte gedacht, dass jemand einen Malermeister sehen will, der im Auto sitzt, Witze erzählt und sich dabei vor Lachen fast in die Hose macht." Aber der Erfolg gab ihm recht. In kürzester Zeit wurde Olli zum Medienprofi, er will sich aber nicht als "normaler Comedian" verstanden wissen: "Ich bin Malermeister, das ist mein tägliches Geschäft." Das Comedybusiness sei nur ein Nebenjob, den er solange mache, wie es ihm Spaß bereite. "Ich bin nicht davon abhängig. Handwerk rockt!"