"Wir bürokratisieren uns in den Wahnsinn"

Bühl - Ein spezielles Zertifikat als Beweis für die "Jugendfreundlichkeit" eines Vereins: Seit fast zehn Jahren gibt es das im Landkreis Rastatt im Rahmen des Präventionsprojekts HaLT. Insbesondere geht es dabei um den Umgang mit Alkohol. Auch einige Bühler Vereine haben sich inzwischen zertifizieren lassen. Der Musikverein Kappelwindeck hat sich jetzt allerdings entschieden, das Siegel bewusst nicht zu beantragen - und möchte damit ein Zeichen setzen.



Nachdem in Bühl bereits drei Musikvereine und zwei Fastnachtsvereine das Zertifizierungsverfahren durchlaufen hätten, sei das Thema in der jüngsten Vorstandssitzung diskutiert worden, berichtet die stellvertretende Vereinsvorsitzende Uta Böhler. Bei der Entscheidung geht es auch um Geld: Schließlich habe die Stadt Bühl dieses Zertifikat in die Kriterien ihres Verteilerschlüssels zur Vergabe von Zuschüssen an kulturtreibende Vereine aufgenommen, erläutert Böhler .

Eine ganze Reihe von Regeln müssen Vereine einhalten, wenn sie sich gemäß dem Angebot der Fachstelle Sucht Rastatt/Baden-Baden und des Landkreises Rastatt zertifizieren lassen. Zum Beispiel darf bei einem Fest das günstigste alkoholfreie Getränk nicht teurer sein als das günstigste alkoholische. Es muss auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes geachtet werden. Ausbilder und Betreuer müssen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol vorleben.

"Das ist bei uns sowieso schon alles gegeben", sagt Böhler. Die Jugendarbeit nehme bei den Kappelwindeck-Musikanten einen großen Stellenwert ein und funktioniere ausgezeichnet. Auch Nachwuchssorgen habe man keine - ganz im Gegenteil. Das Durchschnittsalter in dem traditionsreichen Verein mit mehr als 200-jähriger Geschichte liege bei 23 Jahren. Es gibt Blockflötenkinder, eine Bläserklasse, ein Schüler- sowie ein Jugendorchester - zusammengenommen wirken 62 Kinder und Jugendliche in den vier Gruppen mit. 45 Kinder erhalten Einzelunterricht. Dem steht ein Stammorchester mit knapp 80 Mitgliedern gegenüber.

In einer offiziellen Stellungnahme des Vorstands wird dementsprechend betont, es sei für den Verein von höchstem Interesse, "unsere Jugend in mehrerer Hinsicht auszubilden, zu schützen und in unsere Gesellschaft zu integrieren". "Jugendfreundlichkeit" sei in einem Verein quasi naturgegeben, ist man bei den Kappelwindeck-Musikanten überzeugt. "Vereint", wie es der Name schon vorgibt, achte man auf seinen Nachwuchs: "In welchem gesellschaftlichen Bereich sonst wirken heute noch drei oder mehr Generationen auf solch achtsame und freundschaftlich verbundene Weise über das ganze Jahr hindurch zusammen?", heißt es in der Stellungnahme.

Gerade vor diesem Hintergrund wolle man aber kein spezielles Zertifikat erwerben. "Das ist, als müssten wir erklären, dass Wasser nass ist", erläutert Böhler. "Uns kam es vor, als bürokratisieren wir uns in den Wahnsinn, anstatt mit wachem Herzen zu sehen, was es tatsächlich zu tun gibt." Zudem seien die Ziele des Zertifikats zwar gut, doch es greife zu kurz: Prävention müsse viel früher ansetzen und beginne bei der Erziehung zuhause.

Es sei "nicht nachhaltig und zielführend", die Verantwortung, die von den Eltern übernommen werden müsse, "an Institutionen wie Kindergarten, Schulen und Vereine, wie zum Beispiel hier im Rahmen dieses Zertifikatsnachweises, abzugeben und damit einem leider sehr aktuellen Trend unserer Gesellschaft zu folgen", heißt es weiter in der Stellungnahme. Man respektiere alle Vereine, die das Prädikat erworben hätten oder dies planten, aber: "Wir selbst haben uns entschieden, quasi als sanften Appell an unsere Gesellschaft, darauf zu verzichten." Man wolle damit nicht etwa das Zertifikat oder andere Vereine kritisieren, sondern vielmehr für ein gesellschaftliches Umdenken werben, macht Böhler deutlich. Statt über Missstände zu jammern und bestimmte Personen und Bereiche immer stärker zu belasten, die an der eigentlichen Ursache nichts ändern könnten, solle wieder jeder in seinem Umfeld selbst Verantwortung übernehmen.