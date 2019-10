"Swane one", ein Juwel in vielerlei Hinsicht Bühl (gero) - Das Gebäude ist denkmalgeschützt, stadtbildprägend und die Fassade ein architektonisches Juwel in der Schwanenstraße: das Anwesen mit der bezeichnenden Hausnummer 1. Nicht umsonst ist dort im Erdgeschoss das Juweliergeschäft Durst untergebracht. Zum Jahresende geht indes auch diese Ära zu Ende - aus gesundheitlichen Gründen. (gero) - Das Gebäude ist denkmalgeschützt, stadtbildprägend und die Fassade ein architektonisches Juwel in der Schwanenstraße: das Anwesen mit der bezeichnenden Hausnummer 1. Nicht umsonst ist dort im Erdgeschoss das Juweliergeschäft Durst untergebracht. Zum Jahresende geht indes auch diese Ära zu Ende - aus gesundheitlichen Gründen. Die Immobilie hat bereits den Besitzer gewechselt. Neuer Eigentümer ist die "Swan one GmbH", hinter der sich der Architekt und Immobilienentwickler Jürgen Grossmann verbirgt, ein gebürtiger Bühler, der in seiner Heimatstadt bereits einige Projekte umgesetzt und zuletzt auch den "Badischen Hof" wachgeküsst hat. Vor allem aber im Ortenaukreis (Kehl, Offenburg, Lahr) hat er mit Neubauten oder Sanierungen signifikante Spuren hinterlassen. Nach der Schließung des Juweliergeschäfts Durst schwebt Grossmann im Erdgeschoss eine gastronomische Folgenutzung vor. Priorität hat nach aktuellem Stand eine Kaffee-Rösterei. Im Obergeschoss sind zwei bis drei Apartments vorgesehen. Erstmals urkundlich erwähnt wird das Anwesen im Jahr 1900. Bauherr war Uhrenmacher Franz Merkel (1868 bis 1911), wie dies auch in der Fassade verewigt ist. Darüber thront eine Uhr, die auf 15 Uhr steht mit der Inschrift: "Zeit ist Geld". Zuvor stand an jenem Platz das Anwesen von Karl Stempf, der eine Buchbinderei und ein Schreibwarengeschäft betrieb. Nach dem Tod von Franz Merkel veräußerte dessen Witwe das Geschäftshaus an den Uhrenmacher Friedrich Schumacher (Pfullendorf), der zusammen mit seiner Ehefrau Anna 40 Jahre lang ein Uhren-, Juwelier- und Optikgeschäft führte. Am 24. Mai 1952 übernahmen Uhrenmacher Benno Lorenz und seine Ehefrau Verena Magdalena geborene Röckel den Betrieb. Sie waren die Schwiegereltern des jetzigen Inhabers Siegfried Durst.

