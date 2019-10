'Wir wollen etwas zur Nachhaltigkeit beitragen'

Bühlertal

Traditionelle Lieder erklingen Bühlertal (eh) - Traditionelles Liedgut in deutscher Sprache war bei dem Konzert zu hören, das MGV Sängerbund anlässlich seines 100-jährigen Bestehens am Samstag im Haus des Gastes in Bühlertal ausrichtete. "Immer wieder gern gehört" lautete das Motto des Konzerts (Foto: eh).

Baden-Baden

Briten in Baden-Baden Baden-Baden (wm) - Die BT-Rubrik Rückblende beleuchtet diesmal die Anfänge des britischen Tourismus (Foto: Repro Metzler) in der Kurstadt. Vor der englischen Fußballnationalmannschaft, die 2006 in Baden-Baden logierte, besuchte bereits im 19. Jahrhundert Königin Victoria die Stadt.

Au am Rhein

Mundart-Preis für Zwölfjährige Au am Rhein (sl) - Mundart? Das ist doch etwas für ältere Semester. Diese Ansicht muss revidiert werden. Zumindest wenn man nach Au am Rhein blickt. Dort wohnt Mia Kern, die mit einem witzigen Beitrag beim Wettbewerb "Gnitzer Griffel" gewonnen hat. Mit zwölf Jahren (Foto: sl).

Bühlertal

Pflegeaktion auf dem Engelsberg Bühlertal (red) - Bereits zum fünften Mal in Folge hatten sich rund 20 freiwillige Helfer eingefunden, um im Rahmen der "Herzenssache-Natur"-Aktion auf dem Engelsberg tatkräftig mit anzupacken Unter den Helfern waren Schüler der Franziska-Höll-Schule Bühlertal (Foto: Denker).