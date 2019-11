Brennend stürzt der "Franzmann" ab

Als frischgebackener Abiturient sah er noch lange freie Wochen vor sich - bis zum 1. April. Dann würde ein halbes Jahr beim "Reichsarbeitsdienst" (RAD) beginnen, den die Nationalsozialisten gerade verpflichtend gemacht hatten. Junge Männer wurden - ähnlich den "Arbeitsdienstmaiden" - als billige Arbeitskräfte für öffentliche Aufgaben eingesetzt. Und sie sollten, wenn noch nötig, denken und fühlen lernen, was der NS-Staat für richtig ansah. Und immer mehr wurden sie auf den Militärdienst vorbereitet. Im September würde auch dieser "Dienst" vorbei sein. Für August, spätestens September, plante Hitler Krieg zur Unterwerfung Europas. Der 19-Jährige ahnte davon nichts, wie die meisten.

Sein Vater Jakob Honnef arbeitete als Ingenieur in den "Wolf Netter & Jacobi-Werken" in der Güterstraße, die wie alle Unternehmen mit ehemals jüdischen Besitzern "arisiert" waren; jetzt gehörten sie zu den Mannesmannröhren-Werken. Jakob Honnef und seine Frau Maria hatten neben ihrem Sohn noch die zwei Jahre jüngere Tochter Erika, die zu einer bekannten und geschätzten Journalistin wurde.

Sein Weg in den Krieg hatte am 1. April 1939 begonnen, als er ins RAD-Lager Herrenalb einrückte. Vieles von dem, was er erlebte, teilte er in Briefen und auf Karten seinen Eltern mit: Das ungewohnte Leben in den Baracken, der straff organisierte Tagesablauf, die Arbeit beim Bau von Straßen, der vormilitärische Drill, im Sommer durch "Erntehilfen" unterbrochen, um die Ernährung der Bevölkerung bei Schwäbisch Hall und Heilbronn zu sichern.

Worüber er kaum etwas schrieb: Wie er den obligatorischen "Unterricht" im NS-Denken einschätzte. Was er überhaupt dachte über die politischen Verhältnisse - vielleicht aus Vorsicht? Ausführlich bedankte er sich für jedes Päckchen, das von zuhause eintraf, manchmal mit Kleidung und frischer Wäsche, manchmal mit Kuchen, den seine Mutter gebacken hatte und den er mit seinen Stubenkameraden teilen musste.

Ende Juni 1939 war die Hälfte seiner RAD-Zeit rum. Am 5. Juli schrieb er: "Es sind jetzt noch 83 Tage bis zum Schluss." Er macht eine Anspielung auf die Kriegsgefahr, die mit den Drohungen Hitlers gegen Polen immer weiter stieg: "Hoffentlich behalten sie uns nicht länger." Am 6. August hatten die Spannungen weiter zugenommen. Karlheinz Honnef äußerte seine Befürchtung: eine Verlängerung infolge der politischen Lage. "Wir bekommen mal wieder keine Zeitungen." Am 12. August schrieb er beunruhigt: "Heute sind wir gegen Typhus geimpft worden. Wir schließen daraus, daß dies so etwas wie ,gefährliche Lage' bedeutet."

Noch im Lager Herrenalb erhielt Karlheinz Honnef seinen Gestellungsbefehl; seine Militärzeit sollte am 10. Oktober beginnen. Am 29. August wurde er in die "Adolf-Hitler-Volksschule" in Baden-Baden verlegt. "Wir sind gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Schreibt, was bei euch los ist", forderte er seine Eltern auf. Dann setzten seine Briefe aus - am 1. September startete Hitler den Angriff auf Polen. Die Kriegserklärungen Englands und Frankreichs an Deutschland folgten, noch ohne militärisches Eingreifen.

Erst am 6. September konnte er wieder nach Hause schreiben. Eine "Feldpostkarte", mit seiner neuen Adresse: Soldat Karlheinz Honnef, Feldpostnummer 11662, Postsammelstelle Stuttgart. Keinerlei Truppenbezeichnungen durften der Karte beigefügt sein. Jetzt war Karlheinz Honnef Soldat in einer der Baukompanien, die aus Teilen des "Reichsarbeitsdienstes" gebildet wurden.

"Grabungen" für



Luftschutzanlagen



Noch am gleichen Tag schickte er einen Brief. "Laufend Nachricht zu erhalten", erwartete er von seinen Eltern, "besonders, weil wir es jetzt mit den Franzosen zu tun haben." "Wir arbeiten jetzt jeden Tag auf der Baustelle. Welche Art unsere ,Grabungen' sind, könnt Ihr Euch vorstellen." Es ging wohl, in Erwartung französischer Fliegerangriffe, um Luftschutzanlagen.

Er ließ erstmals die Wirkung der NS-Propaganda erkennen: "Unsere Stimmung ist gut. Wir alle glauben nur, daß die Franzosen und besonders die Engländer für alle Mal derart Dresche bekommen, daß ihnen für alle Ewigkeit vergeht, die Weltherren zu spielen..."

Kurz spricht er auch die Situation seiner Eltern angesichts der Grenznähe zu Frankreich an: "Ich dachte schon, Bühl würde auch geräumt werden. Das wäre fatal für Euch." Er rechnet nun einer Versetzung zur Flak, einer Einheit, die mit Flugabwehrkanonen den Luftraum schützen sollte.

Er berichtet, "eine etwas ungewöhnliche Aufgabe" erhalten zu haben: "Ich führe nun auf Wunsch der Männer der Gruppe 6 (Zug III) diese Gruppe, nachdem der vorherige Gruppenführer wegen Unfähigkeit sein Amt niederlegte." Die Gruppe zähle 17 Männer zwischen 28 und 35 Jahren; das Amt stelle hohe Anforderungen. "Aber es macht mir Spaß, denn die Leute sind alle sehr nett zu mir und können das Exerzieren nicht streng genug haben."

Nächster Tag, 7. September: Karlheinz Honnef schrieb: "Im Übrigen geht es mir nicht schlechter wie früher. Unsere RAD-Zeit ist ja jetzt vorüber, da die Kriegstage doppelt zählen. Die jetzige Zeit wird ja schon, und zwar doppelt, auf unsere Militärzeit angerechnet. Ich wäre aber doch froh, am 23. hier wegzukommen."

Immer wieder war er mit seinen Gedanken zuhause in Bühl, bei der Familie. Sein Trupp wechselte zu einer neuen Baustelle bei Schwarzach, täglich käme er so durch Bühl. "Vielleicht will es der Zufall, daß ich einmal jemand von Euch sehe", schrieb er. Am Ende des Monats endlich erfolgte ein kurzer Besuch zuhause, auf den er lange gewartet hatte.

Dass er gut ins Quartier in Baden-Baden zurückgekehrt sei, teilte er mit, ging dann auf die Stimmung ein: "Die Reservisten müssen jetzt ihre Zivilkleider nach Hause schicken. Das hat viele lange Gesichter gegeben." Von Begeisterung über den Krieg konnte er nicht berichten, weder bei sich, noch bei denjenigen, die bereits den Wehrdienst abgeleistet hatten und nun mit der Einberufung rechneten.

Am letzten Septembertag nochmals eine Karte aus Baden-Baden: Plötzliche Versetzung in die Gegend von Karlsruhe an die "Westfront", drei Kilometer zum Rhein. "Also ziemlich in vorderster Front und dazu in der Gegend, wo die Grenze der Rheinwald ist, also an dem gefährlichen Eck."

Sie seien "sehr dürftig untergebracht" in einer Turnhalle, schilderte er. "Mit dem Ausgang ist jetzt nichts mehr. Wir können hier nur in die nächste Wirtschaft gehen. Sonst bietet sich nichts. Nur die dichten und starken Befestigungsanlagen sind etwas interessant." Er forderte seine Lieben auf, ihm keine Wäsche und Socken mehr zu schicken außer einer Unterhose. Und er äußerte Zuversicht: "Wie allgemein verlautet, werden wir bis längstens 10. Oktober entlassen. Ich hoffe schwer darauf."

Polen war besiegt, die Kämpfe waren beendet. Eine Rede Hitlers wurde für 6. Oktober angekündigt. "Ich bin gespannt, was die Reichstagssitzung bringt. Entweder gibt es Frieden, oder es beginnt von neuem zu krachen." Die Lösung eines Silbenrätsels ergab den Einsatzort an "Westfront": Mörsch.

Am 8. Oktober schrieb er ausführlich nach Hause: "Ihr wartet nun täglich auf meine Heimkehr. Mir geht es genau so." Es sei unbegreiflich, dass er noch nicht entlassen worden sei - im Gegensatz zu seinen Schulfreunden. "Ich könnte eine Wut bekommen, wenn ich daran denke, daß die anderen schon bald 14 Tage zu Hause sind, während ich hier weiter den Betrieb mitmachen muss." Bei den Eltern waren zu dieser Zeit Einwohner aus der evakuierten Zone am Rhein einquartiert.

Die Rede Hitlers, fügte er hinzu, habe er zusammen "mit meinen Männern in einem Artilleriebunker gehört." Er unterlässt jeden Kommentar, fährt fort: "Von gestern Abend bis heute Abend bin ich Wachhabender. So habe ich am Sonntag Dienst. Das macht mir aber wieder nichts aus. Hier ist sowieso nichts los."

In welcher Situation war Karlheinz Honnef in dieser Zeit? Die Stationierung als Bausoldat in Mörsch, das Ausbleiben des Urlaubs, immer noch nicht Soldat der Wehrmacht, das alles behagte ihm nicht. War es Langeweile, die ihm Verdruss bereitete? Die Ungewissheit, an der er litt, wie es weitergehen würde, Ausweitung des Kriegs oder Frieden, wird deutlich bemerkbar. Ebenso der Versuch, sich und seine Eltern zu beruhigen, vor allem mit dem Motto: "Man muß es doch nehmen, wie es ist." Begeisterung für den Krieg zeigte er nicht.

"Es sieht jetzt nicht so sehr nach Entlassung aus", schrieb er am 10. Oktober. Drei Tage später: "An eine Entlassung will ich bei der politischen Lage nur ganz entfernt denken." Luftkampf bei



Lauterbourg



Zur Lage an der Grenze führte er aus: "Für uns ist nur wichtig, was die Franzosen machen. Wenn sie wirklich anfangen, kann es auch für uns ziemlich ungemütlich werden. Gestern haben die Franzosen wieder 2 Brücken gesprengt. Sie fürchten scheinbar, daß wir zu ihnen hinüber kommen."

Wie der 20-Jährige sich von den Kriegsereignissen beeindrucken ließ, durchaus im Sinne der NS-Propaganda und in ihrer Sprache, das wird in einem Brief vom 13. Oktober erkennbar. Bei Lauterbourg hatte es einen Luftkampf gegeben, den er von seiner "Baustelle" in der Nähe von Mörsch aus beobachtete und seinen Eltern schilderte.

"Es war fabelhaft. Der französische Nahaufklärer flog ruhig den Rhein entlang in Richtung Karlsruhe. Plötzlich kommen 4 deutsche Jagdflugzeuge aus Süden hinterher. Im Nu hatten sie den Franzmann umklammert und ehe er richtig die Situation bemerkte, hatte er den Motor schon zerschossen. Im Gleitflug versuchte er, in Richtung Frankreich zu entkommen. Da wurde er von einem deutschen Jäger, der von der französischen Seite kam, daran gehindert, während plötzlich von oben ein 2. deutscher Jäger auf ihn herabstieß und dem Franzmann den Rest gab. Brennend stürzte er ab." Die Schüsse seien dank Leuchtspurmunition "schön zu sehen" gewesen. "Das war mein bisher interessantestes Kriegserlebnis."

Was versetzte ihn in euphorische Stimmung? Das technisch-militärische Schauspiel? Das Erlebnis eines Sieges? Vielleicht spiegelte sich eine gemeinschaftliche Erfahrung wider, mit den siegreichen Piloten und den Kameraden seiner Umgebung. Wirkte die Nazi-Propaganda der durch die Kriegssituation bekräftigten Vorurteile gegen den "Franzmann"? Den so nahen Gegner, der die Heimat bedrohte?

1943, Anfang September: Karlheinz Honnef, inzwischen schon fast vier Jahre Soldat, war für wenige Urlaubstage zuhause bei seinen Eltern. Am 6. September üb erflogen britische Flugzeuge Bühl und klinkten Bomben aus, zur Erleichterung des Rückfluges nach einem Angriff. Das Haus der Honnefs wurde durch eine Bombe beschädigt; Karlheinz Honnef war in der Nähe, wurde durch die Druckwelle einer anderen Bombe tödlich verletzt.

Gerade 24 Jahre alt wurde er selbst Opfer des Luftkriegs. Ein Zufall? Er wollte lange nicht an Krieg glauben, hoffte auf Frieden, wurde ein Opfer von Täuschung und Selbsttäuschung. Doch schon da, erst recht in den Tagen bei Mörsch, war er auch ein Opfer des Kriegs geworden und eines Regimes, dem zu dienen er sich nicht ausgesucht hatte.