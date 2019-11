Konkretes Zeichen der Hoffnung für Bedürftige setzen

Immer samstags von 10 bis 13 Uhr, am verkaufsoffenen Sonntag sowie am ersten Adventsmarkt-Wochenende kann der Lions- Adventskalender für fünf Euro erworben werden. Mit diesem Beitrag unterstützt der Käufer bedürftige Familien, Kinder und ältere Menschen in der Region und hat zudem die Chance, über 90 Preise im Gesamtwert von über 7 500 Euro zu gewinnen.

"Auch in Bühl und Umgebung leben Menschen in sozialen Schwierigkeiten. Diese Aktion ist eine gute Gelegenheit, ganz konkrete Zeichen der Hoffnung zu setzen", so Pfarrer Wolf-Dieter Geißler und Pfarrer Götz Häuser. Unterstützt werden auch Anfragen aus dem "Lions-hilft-Briefkasten", in dem Bedürftige selbst oder Dritte die Bedürftige kennen ihr Anliegen schriftlich darlegen können.

Kaufen kann man den Lions Adventskalender Bühl an folgenden Stellen: Brillenvogt, Johannesplatz 9, Bürohaus Feuerstein, Prälat-Fischer-Straße 2, Parfümerie Niendorf, Schwanenstraße 15, Bürgerbüro der Stadt, am Lions-Stand selbst und über das Internet www.buehler-adventskalender.de.

Die Ziehung der Gewinn-Nummern, die auf jedem Kalender aufgedruckt sind, erfolgt ab 1. Dezember täglich um 18 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bekanntgabe der Gewinn-Nummern erfolgt ebenfalls ab 1. Dezember auf der Homepage www.buehler-adventskalender.de und auf dem Riesen-Adventskalender vor dem Rathaus.

Das Bildmotiv wurde im Übrigen von Schülern der Franziska-Höll-Schule Bühlertal und der Aloys-Schreiber-Schule Bühl zur Verfügung gestellt.