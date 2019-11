Bürgerschaftliches Engagement vertiefen Bühlertal (eh) - Bürgerschaftliches Engagement und nachbarschaftlicher Zusammenhalt spiegelt sich im Projekt Längenberger Adventskalender, das in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet. Am Freitag, 29. November, gibt es dazu eine Eröffnungsveranstaltung in größerem Stil im Restaurant "Schwarzwaldmädel". Zahlreiche örtliche Vereine, zwei Winzer und mehrere Kunsthandwerker werden im und um das Lokal einen vorweihnachtlichen Basar einrichten. Der Erlös soll Einrichtungen für Kinder zugutekommen.



Seit drei Jahren gab es aufgrund des Pächterwechsels keine Eröffnungsveranstaltung mehr im "Schwarzwaldmädel". Seit rund eineinhalb Jahren führt nun Dimitri Karipidis das Lokal mit Angeboten aus der griechischen und badischen Küche. "Ich freue mich auf diese Veranstaltung. Das ist eine große Sache für uns", meinte Karipidis im Rahmen eines Pressegesprächs. Alleine könne er so etwas nicht stemmen. Daher habe er bei den Bühlertäler Vereinen um Unterstützung gebeten. Mit Rat und Tat zur Seite steht ihm auch Stefan Ursprung, der Initiator des Längenberger Adventskalenders. Folgende Vereine werden sich einbringen: Feuerwehr Bühlertal, MGV Sängerbund, SPD-Ortsverein, Tischtennisverein, Felsenteufel, Kellergnome, Elendshexen, Gertelbachdämonen, Schreggen vom Völlerstein, Waldmännle und außerdem der Kindergarten St. Marien. Mit im Boot sind die beiden Bühlertäler Winzer Andreas Fritz und Holger Beh. Beide bewirtschaften auch Reblagen in Bühlertal. Beh hat bereits Erfahrung gesammelt mit der Organisation eines Adventsmarktes auf seinem "Winzerhof unter der Yburg" in Steinbach. Dorthin lädt er am ersten Adventswochenende wieder zu einem solchen ein. "Es ist schön, dass wir das alle zusammen machen und so viele Vereine ihre Mithilfe zugesagt haben", meint Karipidis. Der Erlös der Aktion solle krebskranken Kindern zugutekommen, und man wolle die Kinderspielplätze in Bühlertal fördern. Die Feuerwehr werde beim Aufbau der Zelte helfen. Einige Vereine würden Speisen und Getränke anbieten, während andere sich zu Servicearbeiten bereit erklärt hätten. Der MGV Sängerbund und die Kindergartenkinder seien mit Liedbeiträgen vorgesehen. Am Plattenteller werde außerdem DJ Patrick Schenk für die musikalische Untermalung sorgen. Ursprung ergänzt: "Es war unsere Idee, Kunsthandwerker aus der Region und Erzeuger regionaler Produkte einzubeziehen. Das soll einen Rahmen dafür bieten, dass die Besucher in gemütlicher Atmosphäre länger verweilen." Um 18 Uhr ist der offizielle Beginn. Bis 22 Uhr soll die Veranstaltung dauern. Unter anderem wird Bruno Huck Drechselarbeiten anbieten. Stände werden nicht nur auf der Terrasse, sondern auch auf dem unteren Parkplatz aufgebaut. Im Rahmen des Längenberger Adventskalenders wird es am 13. und am 20. Dezember, jeweils ab 18 Uhr, Aktionen geben. Das Schnapshäusle von Familie Bartnick am Grasiweg 2 werde den ganzen Dezember über geöffnet sein, kündigt Ursprung an.

