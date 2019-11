Kirche so voll wie an Weihnachten

Karlsruhe

"Tierisch gut" öffnet Pforten Karlsruhe (win) - Schon zum neunten Mal öffnet die Messe "Tierisch gut" am 9. und 10. November in Karlsruhe ihre Pforten. Auf einer Ausstellungsfläche von 40 000 Quadratmetern werden rund 280 Aussteller ihre Angebote für Hund, Katze und Aquaristik präsentieren (Foto: Roesner).

Gernsbach

Kurzarbeit und Chef-Wechsel Gernsbach (ham) - Die Firma Glatfelter (Foto: Meinhard/ BT-Archiv) steckt in der Krise. Beim größten Arbeitgeber in Gernsbach kommt es seit Wochen zu Kurzarbeit. Mittlerweile haben die Papiermacher einen neuen Chef, obwohl Martin Rapp noch im Impressum der Webseite steht.

Bühl

Furioser Auftritt von Urban Priol Bühl (mf) - Kein Wunder, stehen diesem Mann die Haare derart zu Berge! Er regt sich auf, lamentiert, rennt auf der Bühne hin und her, fuchtelt wild mit den Armen. Urban Priol war im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl zu Gast und fühlte der deutschen Politik furios auf den Zahn (Foto: mf).

Karlsruhe

Offerta öffnet heute die Pforten Karlsruhe (red) - Ab heute präsentieren rund 840 Aussteller bei der Offerta ihre neuen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Freizeit & Mobilität, Bauen & Informieren, Leben & Wohnen und Einkauf & Genuss. 140 000 Besucher werden erwartet (Foto: Rösner/Messe Karlsruhe).