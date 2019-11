Lieder, die aus dem Herzen kommen

(rdr) - "An diesem heiligen Ort, spüre ich dich in meinem Herzen, tief in meinem Herzen, spür ich dich!" Der warme Tenor von Mark Fox füllt den hell erleuchteten Kirchenraum der Klosterkirche St. Agnes in Neusatzeck. Angelika Thome stimmt in das Mantra mit ein. Ihre Stimme macht das "Bild" vollständig. Ein Seelenbild, das durch das Hören entsteht, dem monotonen Wiederholen des Gesangsverses, und somit eine ganz eigene Wirkung erzielt. Peu á peu entspannt sich eine besondere Art der Spiritualität.

Mark Fox und Angelika Thome haben ihren musikalischen Koffer reich bestückt, und doch ist es für die zahlreichen Zuhörer kein Konzert im üblichen Sinne: "Wir möchten die Präsenz der Liebe mit Euch teilen", betonte Mark Fox, der seine Gesangskarriere als Operntenor in seinem Heimatland Kalifornien aufgab, um seinem Leben eine neue Richtung zu geben.

Nach zehn Jahren auf den Opern- und Konzertbühnen Amerikas und Europas entschied er sich, seine Zeit und Kraft zukünftig der prozessorientierten Stimmarbeit zu widmen. 1991 zog er nach München. Im Bayrischen Staatstheaters schätzte man bald seine Qualitäten als Gesangslehrer und Stimmtrainer.

Doch der Operntenor wollte noch weiter, tiefer gehen. Seit 1996 bietet Mark Fox international Seminare an, die einen neuen Zugang zum eigenen Selbst und somit zum erfüllten Leben ermöglichen sollen: "Die Stimme, sie ist nicht nur ein wichtiges Instrument. Gibt man sich ihr ganz hin, lässt man zu, sie tief in seinem ganzen Herzen zu spüren. Öffnet sich die Seele, beginnt man sein wahres Selbst zu leben."

"True Voice" nennt er seine Seminare - die wahre Stimme. Ihr bedient sich das charismatische Duo vor dem Altar der beeindruckenden St. Agnes Kirche. Es sind Lieder, die aus dem Herzen kommen und mitten ins Herz hineingehen: "Lausche den Wellen, sie rufen dir zu, der Fluss des Lebens bist Du!", "Alle Wunder werden Wirklichkeit, unsere Herzen öffnen sich ganz weit" oder "Heilig, heilig ist der Augenblick der Liebe." Das Publikum singt mit, lässt los, und während Mark Fox seine selbst komponierten Lieder mit der Gitarre begleitet, widmet sich Angelika Thome ihrem Monochord, einem mit Saiten bespannter Resonanzkasten. Ihr Gesang, der "aus dem Augenblick entsteht", ist anmutig und schön. Besonders wertvoll sind die Augenblicke der absoluten Stille zwischen den einzelnen Liedern. Lied um Lied, Mantra um Mantra bis hin zum herzergreifenden gesungenen Gebet, all das will gut zu dem Abend des Feiertags an Allerheiligen passen. Und zu Allerseelen. Denn seine gesungenen Botschaften trösten und ermutigen, sind fernab von künstlichem Pathos, sondern in ihrer Einfachheit nahbar und echt.

Das berührte Publikum darf bunte Seelenklangbilder mit nach Hause nehmen, Trost, Hoffnung und viele Botschaften der Liebe. "So einfach ist es im Grunde", bringt es eine Ordensschwester auf den Punkt.