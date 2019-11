Schulterschluss über Kreisgrenze hinweg

Der Ortenaukreis ist der flächenmäßig größte Landkreis in Baden-Württemberg, dessen Kreisseniorenrat zählt 162 Mitglieder (Rastatt 66). Während im Landkreis Rastatt alle Städte und Gemeinden Mitglied sind, ist es in der Ortenau nur rund die Hälfte. Besonders beeindruckt hat die Rastatter Vorstandsmitglieder, dass der Kreisseniorenrat Ortenau im Landratsamt eine Geschäftsstelle mit hauptamtlichem Personal hat und in Zusammenarbeit mit einem Verlag monatlich eine Senioren-Zeitschrift (Auflage: 6 700 Exemplare) herausgibt, die kostenfrei an alle Altenwerke und Seniorenorganisationen verteilt wird. Die Ortenauer Vorstandsmitglieder seien von der Präsentation der geplanten Ausbildung zum mobilen Wohnberater, den Alterssimulationsanzügen und dem Rollstuhl/Rollator-Trainingsparcours beeindruckt gewesen, wird berichtet.

Nach einer angeregten Diskussion waren sich die Teilnehmer einer Pressemitteilung zufolge einig, dass den Seniorenräten, insbesondere im ländlichen Raum, die Arbeit nicht ausgehen werde. Handlungsbedarf gebe unter anderem die zunehmende Vereinsamung von Senioren, die allein leben, auf keine Angehörigen im Wohnort zurückgreifen können und kaum noch kommunikative Kontakte haben. Weitere brandheiße Themen sind aus Sicht der Räte die Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs, die "nicht immer taugliche Infrastruktur" für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die lückenhafte Versorgung im Gesundheitsbereich und eine fehlende Hilfe beim Wechsel von der analogen in die digitale Welt. Einstimmig wurde beschlossen, die gemeinsame Vorstandssitzung im jährlichen Wechsel fortzuführen.

Ein Hindernis ihrer Arbeit sehen die Vorstände im Begriff "alt"; keiner wolle alt sein, der Begriff sollte positiver besetzt werden. Kontrovers wurde diskutiert, ob die vom Landesseniorenrat favorisierte analoge Notfalldose vor dem Hintergrund der kurz vor der Einführung stehenden digitalen Gesundheitskarte Sinn macht.

Fest vereinbart wurde, einen gemeinsamen Appell zur Gründung von Seniorenräten in allen Gemeinden zu formulieren. Es genüge nicht, "nur" Mitglied im Kreisseniorenrat zu sein. Erstaunt waren die Teilnehmer, dass in beiden Landkreisen die inzwischen über 50 Jahre zurückliegende Kommunalreform noch immer nicht zu einem "Wir-Gefühl" geführt habe. Viele Bewohner, auch Jüngere, seien in den alten Kreisgrenzen verhaftet.

"Wir brauchen in allen Ge meinden und Teilorten Menschen, die sich für die Bedürfnisse der älteren Generation starkmachen und kontinuierlich die Infrastruktur überprüfen", heißt es weiter. Die Thematik "Sicher Altwerden in der eigenen Wohnung" und die gemeinsame Ausbildung von Wohnberatern sollen Schwerpunkte der künftigen Zusammenarbeit werden. Als weitere Themen wurden Aktionen zur Kriminalprävention und gemeinsame Einsätze mit dem Rollstuhl/Rollator-Trainingsparcours in beiden Kreisgebieten ins Auge gefasst.