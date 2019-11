Wichtiger Beitrag für das soziale Zusammenleben

"Die Vereine leisten mit ihrer Jugendarbeit eine enorm wichtige Jugendsozialarbeit, die die Stadt so nicht leisten könnte", freute sich Bürgermeister Christian Greilach. Martin Bertsch ergänzte: "Es macht jedes Mal Freude zu sehen, was aus dem gespendeten Geld geworden ist." Frank Scholz meinte: "Wir setzen in unserem Unternehmen auf Teamarbeit. Da merkt man schon beim Bewerbungsgespräch, ob der Bewerber aus der Vereinswelt kommt, der ist ganz anders qualifiziert."

Erschienen waren in der Wasenhalle Vertreter von 16 Vereinen, darunter der Fußballvereine, Turnvereine, des Tennisclubs, des TuS Helmlingen, des Tischtennisvereins Muckenschopf, des Angelsportvereins Lichtenau, des Samurai Lichtenau, der Jugendfeuerwehr, der Musikvereine, der Trachtenkapelle Lichtenau, des Akkordeonorchesters Lichtenau/Ulm, des CVJM Scherzheim und der evangelischen Kirchengemeinde Lichtenau.

Während die Sport- und Turnvereine mit ihren sportlichen Erfolgen glänzten, brillierten die musischen Vereine mit ihrem musikalischen Können. So war für die Turnvereine der Besuch des Landeskinderturnfestes in Bruchsal neben der laufenden Gauligarunde der Höhepunkt, der Tennisclub erfreute sich an der Jugendmannschaft U8, die ihre ersten Turniere auf dem Kleinspielfeld mit sogenannten Tomatenbällen absolvierte. Ralf Kientz vom Sportverein Scherzheim freute sich ob der Erfolge der D- und B- Junioren.

Während Larissa Ludwig vom TuS Helmlingen stolz darauf war, dass der Verein Jugendliche an den Leistungssport heranführen kann, lag Andreas Litsch vom SV Ulm viel daran, dass alle Kinder durch alters- und leistungsgerechtes Training glücklich vom Platz gehen.

Bei der Trachtenkapelle Lichtenau erlernen 80 Kinder und beim Akkordeon-Orchester 20 Kinder ein Instrument. Sie zeigten ihr Können beim Ablegen der Junior- und Jugendleistungsabzeichen. Die Feuerwehr verfügt über 22 Jugendliche.

Der Förderverein der Gustav-Heinemann-Schule hat mit der Spende den Schulgarten neu angelegt, den Pausenraum ausgestattet und Bücher für die Schulbibliothek angeschafft.