'Bühlotbad ist finanzierbar'

Bühlertal

Zähes Ringen um das Bühlotbad Bühlertal (red) - Die Zukunft des Bühlotbads schlägt in der Talgemeinde, aber auch in der Region sprichwörtlich hohe Wellen. Eine Sanierung ist unumgänglich, aber nach aktuellen Kostenschätzungen mit 6,8 Millionen Euro auch sündhaft teuer. Die Emotionen kochen hoch (Foto: Horcher). » Weitersagen (red) - Die Zukunft des Bühlotbads schlägt in der Talgemeinde, aber auch in der Region sprichwörtlich hohe Wellen. Eine Sanierung ist unumgänglich, aber nach aktuellen Kostenschätzungen mit 6,8 Millionen Euro auch sündhaft teuer. Die Emotionen kochen hoch (Foto: Horcher). » - Mehr

Bühlertal

Förderverein Bühlotbad Bühlertal (eh) - Die Gründung des gemeinnützigen Fördervereins Bühlotbad ist am Montagabend in die Wege geleitet worden. Gut vorbereitet, verlief die Gründungsversammlung im "Grünen Baum" reibungslos. Alle Ämter im Vorstandsteam konnten besetzt werden (Foto: Horcher). » Weitersagen (eh) - Die Gründung des gemeinnützigen Fördervereins Bühlotbad ist am Montagabend in die Wege geleitet worden. Gut vorbereitet, verlief die Gründungsversammlung im "Grünen Baum" reibungslos. Alle Ämter im Vorstandsteam konnten besetzt werden (Foto: Horcher). » - Mehr