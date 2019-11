Wahl des 'Rundum-Sorglos-Pakets'

Bühl

Millioneninvestition für Kläranlage Bühl (sre) - In die Verbandskläranlage Bühl/Vimbuch wird kräftig investiert. 13,6 Millionen Euro werden in den Bau einer vierten Reinigungsstufe investiert, die das Abwasser noch sauberer machen soll. Mit einem ersten Spatenstich wurden die Arbeiten nun gestartet (Foto: Reith). » Weitersagen Bühl (sre) - In die Verbandskläranlage Bühl/Vimbuch wird kräftig investiert. 13,6 Millionen Euro werden in den Bau einer vierten Reinigungsstufe investiert, die das Abwasser noch sauberer machen soll. Mit einem ersten Spatenstich wurden die Arbeiten nun gestartet (Foto: Reith). » - Mehr

Rastatt

Drohne für den Kreis-Forst Rastatt (red) - Die Drohnentechnik hat auch im Landratsamt Rastatt Einzug gehalten. Das Forstamt setzt seit Jahresbeginn eine Drohne ein, um auf der rund 38 000 Hektar großen Waldfläche des Landkreises den Überblick "von oben" zu behalten (Foto: Landratsamt). » Weitersagen (red) - Die Drohnentechnik hat auch im Landratsamt Rastatt Einzug gehalten. Das Forstamt setzt seit Jahresbeginn eine Drohne ein, um auf der rund 38 000 Hektar großen Waldfläche des Landkreises den Überblick "von oben" zu behalten (Foto: Landratsamt). » - Mehr

Sinzheim

Erste Erwachsene mit Abzeichen Sinzheim (ahu) - Auch wenn es der Name nicht gleich verrät, ab sofort können auch Erwachsene das Jungmusikerabzeichen ablegen. Am vergangenen Samstag hat die 39-jährige Tanja Eckerle vom Musikverein Steinbach (Foto: Huck) mit ihrem Horn "Bronze" bestanden. » Weitersagen (ahu) - Auch wenn es der Name nicht gleich verrät, ab sofort können auch Erwachsene das Jungmusikerabzeichen ablegen. Am vergangenen Samstag hat die 39-jährige Tanja Eckerle vom Musikverein Steinbach (Foto: Huck) mit ihrem Horn "Bronze" bestanden. » - Mehr