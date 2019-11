Im Frühjahr kommen die Handwerker

Rheinbischofsheim



Rheinbischofsheim (red) - Das Derby zwischen den Turnern vom TV Bühl und der TG Hanauerland zählt zu den sportlichen Highlights in Mittelbaden. Die Premiere am Samstag in Rheinbischofsheim besteht darin, dass dieses Duell erstmals in der zweiten Bundesliga stattfindet (Foto: toto).