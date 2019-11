Mit Charme statt erhobenem Zeigefinger

Bühl

Aktionstag zur Wiederbelebung Bühl (red) - Anlässlich der "Woche der Wiederbelebung" initiierten das Klinikum Mittelbaden sowie der DRK-Kreisverband gemeinsam mit fünf Schulen - unter anderem das Windeck-Gymnasium - Aktionstage unter dem Motto "Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation" (Foto: Klinikum). » Weitersagen (red) - Anlässlich der "Woche der Wiederbelebung" initiierten das Klinikum Mittelbaden sowie der DRK-Kreisverband gemeinsam mit fünf Schulen - unter anderem das Windeck-Gymnasium - Aktionstage unter dem Motto "Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation" (Foto: Klinikum). » - Mehr

Rastatt / Bühl

Rastatt: Großer Klimaprotest Rastatt/Bühl (marv/jo/dpa) - Die Klimabewegung Fridays for Future hat am Freitag weltweit zu Protestaktionen aufgerufen. In Rastatt beteiligten sich rund 1.000 Schüler, aber auch Erwachsene an einer Demonstration und einem Aktionstag. Auch in Bühl gab es eine Schulaktion (Foto: marv). » Weitersagen (marv/jo/dpa) - Die Klimabewegung Fridays for Future hat am Freitag weltweit zu Protestaktionen aufgerufen. In Rastatt beteiligten sich rund 1.000 Schüler, aber auch Erwachsene an einer Demonstration und einem Aktionstag. Auch in Bühl gab es eine Schulaktion (Foto: marv). » - Mehr