Das "Windeck" wird offiziell Klimaschule

Der Abend wird um 18 Uhr mit dem Vortrag "Klimaschutz ist Meeresschutz - was wir im Umgang mit unseren Ozeanen sofort verbessern müssen" eingeläutet. Der Eintritt ist frei. Es spricht Frank Schweikert, Gründer der Deutschen Meeresstiftung und Initiator der Hamburger Klimawoche. Zusammen mit Fürst Albert II. von Monaco ist ihm im vergangenen Jahr für sein Engagement zum Meeresschutz der Europäischen Kulturpreis verliehen worden.

Schweikert ist in Bühl aufgewachsen und hat als Schüler das Windeck-Gymnasium besucht. "Wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen so berühmten Bühler für diesen Abend gewinnen konnten", erklärt die Bühler Klimaschutzmanagerin Monika Brudler in einer städtischen Mitteilung. Kein anderer könne die beiden Themen Klimaschule Windeck-Gymnasium und Klimaschutz so wunderbar miteinander verbinden, verspricht Brudler "Informationen aus erster Hand". Das kleine Team von Schweikerts Forschungsschiff "Aldebaran" ist seit 20 Jahren auf Umweltkommunikation und die Vermittlung von Forschung und Wissenschaft spezialisiert.

Zu den Kunden gehören nach eigenen Angaben unter anderem die Max-Planck Gesellschaft und das Deutsche Klimarechenzentrum. Schweikerts Netzwerk umfasst fünf feste und über 60 freie Mitarbeiter, die eine lange und erfolgreiche Tradition in der Übersetzung komplexer ökologischer und naturwissenschaftlicher Zusammenhänge besitzen.

Zum Abend in Friedrichsbau sind nicht nur Lehrer, Schüler und Eltern eingeladen, sondern alle Bürger. Der offizielle Teil endet gegen 19.20 Uhr, anschließend klingt die Veranstaltung gemütlich aus.

Die "Bühler Klimaschule" ist eine zentrale Maßnahme im städtischen Klimaschutzkonzept. Neben einer energetisch nachhaltigen Sanierung des Schulgebäudes soll sich die "Bühler Klimaschule" durch Maßnahmen und Aktionen im Bildungsbereich auszeichnen. Erste Projekte sind bereits am Laufen. "Beide Themenschwerpunkte werden von der städtischen Klimaschutzmanagerin begleitet und gemeinsam mit den beteiligten Akteuren weiterentwickelt", führt die Stadt weiter aus.

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes hatte der Gemeinderat vor zwei Jahren beschlossen.