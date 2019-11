Gehwege mit Kinderaugen sehen

Baden-Baden

Hauptstraße: Keine Sperrung mehr Baden-Baden (hez) - Nach rund zweijähriger Sperrung kann die Ooser Hauptstraße seit Mittwochnachmittag wieder durchgehend befahren werden. Damit wurde ein weiterer Abschnitt der seit rund sechs Jahren laufenden Sanierung des Stadtteils Oos abgeschlossen (Foto: Zorn). » Weitersagen (hez) - Nach rund zweijähriger Sperrung kann die Ooser Hauptstraße seit Mittwochnachmittag wieder durchgehend befahren werden. Damit wurde ein weiterer Abschnitt der seit rund sechs Jahren laufenden Sanierung des Stadtteils Oos abgeschlossen (Foto: Zorn). » - Mehr

Hügelsheim

Ortsmitte wird barrierefrei Hügelsheim (sch) - Der Hügelsheimer Rat für den barrierefreien Umbau der Ortsmitte aus. Den Zuschlag zur Umbaumaßnahme erhielt für knapp 52.000 Euro die Firma Welle aus Vimbuch. Damit soll die Verbindung zwischen den beiden Rathäusern barrierefrei werden (Foto: Schmidhuber). » Weitersagen (sch) - Der Hügelsheimer Rat für den barrierefreien Umbau der Ortsmitte aus. Den Zuschlag zur Umbaumaßnahme erhielt für knapp 52.000 Euro die Firma Welle aus Vimbuch. Damit soll die Verbindung zwischen den beiden Rathäusern barrierefrei werden (Foto: Schmidhuber). » - Mehr

Durmersheim

Ärger mit Laub und Wurzeln Durmersheim (HH) - Der Gemeinderat hat sich mit den Folgen von Straßenbäumen befasst: Laub in Dachrinnen und Wurzeln, die in Grundstücke vordringen. Bürgermeister Anderas Augustin plädierte gegen das Zurückschneiden der Kronen und für eindämmende Maßnahmen (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Der Gemeinderat hat sich mit den Folgen von Straßenbäumen befasst: Laub in Dachrinnen und Wurzeln, die in Grundstücke vordringen. Bürgermeister Anderas Augustin plädierte gegen das Zurückschneiden der Kronen und für eindämmende Maßnahmen (Foto: HH). » - Mehr

Baden-Baden

Hecken rechtzeitig zuschneiden Baden-Baden (red) - Nicht zurückgeschnittene Hecken ragen laut städtischer Pressestelle derzeit teils erheblich in den Gehweg oder die Straße. Deshalb erinnert die Stadt Grundstückseigentümer an ihre Pflicht, diese zurückzuschneiden (Symbolfoto: obs/Aktion Gesunder Rücken e. V.) » Weitersagen (red) - Nicht zurückgeschnittene Hecken ragen laut städtischer Pressestelle derzeit teils erheblich in den Gehweg oder die Straße. Deshalb erinnert die Stadt Grundstückseigentümer an ihre Pflicht, diese zurückzuschneiden (Symbolfoto: obs/Aktion Gesunder Rücken e. V.) » - Mehr