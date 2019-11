Viel Herzblut im Spiel

Malsch

Typisierungsaktion für Sechsjährigen Malsch (as) - Julian Link (6) aus Waldprechtsweier hat Leukämie und benötigt nach einem Rückfall dringend eine Stammzellenspende. Die Feuerwehrkameraden seines Vaters haben deshalb eine Typisierungsaktion organisiert: Am 8. Dezember in der Freihofhalle Sulzbach (Foto: privat).

Frankfurt

Weltspartag im Zinstief Frankfurt (dpa) - Steigende Gebühren, Negativzinsen, gekündigte Prämienverträge - Banken und Sparkassen locken ihre Kunden derzeit nicht unbedingt. Fürs Sparen wird dennoch geworben - aus guter Tradition. Die Deutschen legen ihr Geld gerne auf die hohe Kante (Foto: Kneffel/dpa).

Bühl

Bürgerbeteiligung: Erste Ergebnisse Bühl (jure) - Vier Gruppen, vier Schwerpunkte prägen den Bürgerbeteiligungsprozess in Vimbuch: So widmete sich eine Gruppe dem Thema Verkehr und Mobilität. Diese und die anderen Gruppen stellten ihre Ergebnisse nun in einer Sitzung des Ortschaftsrats vor (Foto: jure).