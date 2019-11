Emotionaler Abschied vom Rektor

Die Aufregung legte sich, als der Grundschulchor unter Leitung von Sylvia Dinger die Gäste im Musiksaal gesanglich begrüßte. "Wirst Schulleiter am Nachbarort, wir hoffen, es gefällt Dir dort", sangen die Kinder. "Alle Kinder singen leise, viel Erfolg auf Deiner Reise", erklang es, bevor die Schüler zum Abschied weiße Handtücher schwenkten. "In all den Jahren waren Sie immer ein angenehmer, besonnener Partner der Schule", würdigte Bürgermeister Hans-Peter Braun den scheidenden Rektor. Gute Wünsche und ein "Rundum-Sorglos-Paket" überreichten Susan Adam und Monika Dörr im Namen des Kollegiums.

Bernhard Schmidt begann seine schulische Laufbahn an der Kaspar-Hauser-Schule und wurde 2005 an die Dr.-Josef-Schofer-Schule versetzt. Im Juli 2009 wurde er Konrektor, im August 2013 Rektor. Er erlebte mit, wie Ende 2009 um den Erhalt der Hauptschule gekämpft wurde, wie drei Jahre später die Werkrealschule eingerichtet wurde, die zu Beginn seiner Zeit als Rektor mangels der erforderlichen Schülerzahlen auslief. In seine Ära fallen die Einführung der Schulsozialarbeit und des Mittagstischs, die Ernennung zur Naturparkschule und aktuell die Sanierung des Verwaltungstraktes.

Schmidt selbst erinnerte an die Zeit als Junglehrer vor 15 Jahren, als er Religion und Mathematik unterrichtete. Schnell wurde er als Verbindungslehrer in die SMV eingebunden und hatte stets ein offenes Ohr für die Schüler, eine Gabe, die er als Rektor nicht verloren hat.

Es freue ihn, dass die Gemeinde nun das Schulgebäude saniere. "Das lässt mich zuversichtlich in die Zukunft der Schule blicken", so Schmidt, der an der Maria-Victoria-Schule in Ottersweier die Nachfolge von Rektor Günther Köninger antritt. In Bühlertal wünscht er sich weiter Zirkusprojekte und die Beibehaltung des Schulsozialarbeiters. Kommissarische Schulleiterin wird die junge Kollegin Inga von Malotka.