Bei den Proben wird an jedem Ton gefeilt

Es waren keine leichten Wochen, die der Musikverein Schwarzach im vergangenen Jahr durchleben musste: Fast neun Monate lang war der Verein auf der Suche nach einem Dirigenten. In beiderseitigem Einverständnis hatten sich der ehemalige Dirigent Hilger Honauer und der Musikverein nach sechs Jahren getrennt. "Es war einfach die Zeit für einen Wechsel", sagte Vorsitzender Björn Friedmann. Viele haben sich um die Dirigentenstelle in Schwarzach beworben, doch zum Vordirigat wurden letztlich vier eingeladen. Mit Oswald Windrich, Vollblutmusiker und in der Blasmusikszene weit über die Grenzen hinaus bekannt, fanden sie die passende Besetzung. "Das passt einfach ganz gut von der musikalischen, volkstümlichen Ausrichtung. Nur konzertante Blasmusik passt nicht in unser Schwarzach", erklärte Björn Friedmann.

Schon beim Vordirigat mit den Musikstücken "The Lion King" und "Bohemian Rhapsody" überzeugte Windrich. Und er ist von der Schwarzacher Kapelle sehr angetan. "Das ist eine ziemlich junge Kapelle, in der fast alle Instrumente besetzt sind. Das ist nicht immer so", so Windrich. Dem Banater Schwaben wurde die Tradition der deutschen Blasmusik in die Wiege gelegt. Von 1988 bis 1992 studierte er an der Staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim Orchestermusik im Hauptfach Tuba. Acht Jahre lang war der Diplom-Orchestermusiker im Polizeimusikkorps Baden-Württemberg als Tubist und E-Bassist tätig. Seit 1995 spielt er bei den Egerländer Musikanten und ist stolz darauf, zwei Tourneen mit Ernst Mosch absolviert zu haben. Windrich musiziert und dirigiert darüber hinaus in verschiedenen Musikvereinen der Region.

Den Musikverein Schwarzach möchte er weiterentwickeln, mit den Musikern klassische, aber auch sinfonische Blasmusikkompositionen einstudieren. Er möchte Blasmusik auf hohem Niveau mit ihnen spielen, ihnen aber dabei nicht die Freude am Musizieren nehmen. Das bemerkt man schon bei den Proben, denn der Vollblutmusiker weiß, wovon er spricht. Mit viel Professionalität, Fachwissen und Erfahrung, aber auch der menschlichen Wärme formt er jeden einzelnen Ton, den die Musiker erklingen lassen. "Richtig atmen, macht mehr Luft rein", sagt er und probt mit ihnen eines der neuesten Blasmusikstücke der Egerlänger, "Genieß Dein Leben", das bei der "Konzert-Matinee" aufgespielt wird.

Freuen dürfen sich die Blasmusikfreunde auf Stücke wie die "Appalachian Overture" von James Barnes, das Medley "The Lion King", das "Waldkonzert", ein Beatles-Medley, aber natürlich auch Polka und Marsch. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Musikern des Musikvereins Schwarzach.