Eigene Azubis als Lösung für Fachkräftemangel

"Der Aufwand war vergebens, aber nicht umsonst", blickte Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Stähle auf den neu organisierten Rettungsdienst Mittelbaden. Geschäftsführer Felix Brenneisen nannte die Entscheidung bezüglich der Zusammenlegung des Rettungsdienstes in Mittelbaden richtig. "Wir werden eine starke Einheit bilden", sagte er und benannte die Gewinnung von Fachkräften für den Rettungsdienst das größte Problem. Daher investiere der Kreisverband in die Ausbildung eigener qualifizierter Mitarbeiter. "Mit 30 Auszubildenden gehen wir an unsere Grenzen, um Fachkräfte heranzuziehen", unterstrich Brenneisen. An acht Rettungswachen mit einer Leitstelle zwischen Achern und Durmersheim organisieren 120 vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter mehr als 300 Rotkreuzsanitäter, berichtete Brenneisen. Neben "sozialen Diensten" wie etwa Tagespflege, ambulanter Dienst, Hausnotruf, Essen auf Rädern, Seniorenwohnanlagen und Fahrdienste, stelle der Rettungsdienst den größten Aufgabenbereich des Kreisverbandes dar.

Den Ausführungen des Finanzberichtes war zu entnehmen, dass der Kreisverband das Rechnungsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis abschließen konnte. Der Rettungsdienst habe sich konsolidiert, auch gab es eine positive Entwicklung im Sektor "soziale Dienste". Brenneisen zeigte sich zuversichtlich, dass es ab 2020 eine positive Eigenkapitalquote geben werde.

Zudem ist für Herbst 2020 die Fertigstellung der neuen Seniorenwohnanlage am Bühler Nordtor mit 23 Wohnungen geplant. Der DRK-Kreisverband wird Betreiber der betreuten Anlage (wir berichteten).

"Das DRK gehört fest zum Bild der Stadt Bühl", freute sich Oberbürgermeister Hubert Schnurr über Neusatz als Austragungsort der Kreisversammlung. Der Bühler Ortsverein sei mehr als 112 Jahre alt und 1981 sei mit einer eigenen Unterkunft des DRK ein Meilenstein gelegt worden, unterstrich das Stadtoberhaupt. In Bühl ist auch die älteste Rettungshundestaffel Deutschlands zu Hause. Für Stadt und DRK sei diese ein Aushängeschild, erfuhren die Delegierten.

Schnurr leitete auch die Wahlen des Aufsichtsrates. Für die nächsten vier Jahre wurden folgende Personen in ihren Ämtern bestätigt: Manfred Stähle (Aufsichtsratsvorsitzender), Bruno Ketterer (stellvertretender Vorsitzender), Ulrich Hoffmann (stellvertretender Vorsitzender) sowie die Aufsichtsratsmitglieder Martin Glaser, Marianne Götz, Dietmar Stiefel, Nicole Vogler und Jens Walter.

Die "Grünen Jäger" aus Neusatz unter der musikalischen Leitung von Franz Schindler umrahmten die Versammlung mit schwungvollen Melodien.

