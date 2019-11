Zäher Nebel sorgt für Stimmungshoch

Kuppenheim

SV 08 peilt Sieg gegen Lahr an Kuppenheim (rap) - Nach drei Remis in Serie möchte der SV 08 Kuppenheim im Heimspiel gegen Lahr wiede einen Sieg einfahren. Mit einem Heimerfolg würde der SV 08 weiter der Spitzengruppe der Fußball-Verbandsliga angehören und die imposante Serie im Wörtel ausbauen (Foto: toto).

Durmersheim

Schaurig-schönes Halloween Durmersheim (manu) - 42 Darsteller um Marcel Lang haben wieder für ein schaurig-schönes Halloween gesorgt. Im aufwendig ausstaffierten Horrorhaus in der Wilhelmstraße konnten die Besucher an den grausigen Behandlungsmethoden eines obskuren Sanatoriums teilhaben (Foto: manu).

Bühl

TVB II wieder über volle Distanz Bühl (win) - Sie sind einfach nur weiterhin spielwütig: Auch im vierten Saisonspiel nutzten die Volleyballer des TV Bühl II die volle Distanz, um beim 3:2-Erfolg in Schwenningen den dritten Saisonsieg klarzumachen. Der TV Kappelrodeck kassierte derweil die dritte Niederlage (Foto: dpa).

Bühl

Bühler Turner: Ligaprimus kommt Bühl (red) - Nach der Turn-WM in Stuttgart geht das Abenteuer zweite Bundesliga Süd für die Bühler Kunstturner weiter: Am Samstag empfängt die TVB-Riege um 16 Uhr in der Großsporthalle den noch ungeschlagenen Spitzenreiter TV Schiltach, der Erstligaambitionen hat (Foto: Seiter).